قصف جوي يدمر منصة ساحة السبعين بصنعاء
صورة للمنصة عقب استهدافها بالقصف الجوي فجرالاحد
الأحد 05 نوفمبر 2017 09:00 صباحاً
صنعاء ((عدن الغد)) خاص:
صنعاء ((عدن الغد)) خاص:
دمر قصف جوي نفذته طائرات التحالف العربية فجر يوم الاحد منصة ساحة العروض بميدان السبعين وسط العاصمة اليمنية صنعاء.
وقصفت طائرات سعودية المنصة وسط صنعاء عقب قصف صاروخي استهدف العاصمة السعودية الرياض بصاروخ باليستي .
وقال سكان محليون لصحيفة "عدن الغد" ان القصف دمر المنصة .
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها