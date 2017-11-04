اول فيديو لصاروخ باليستي اطلقه الحوثيون واستهدف منطقة شمال العاصمة السعودية الرياض

ذكرت وسائل إعلام سعودية أن قوات الدفاع الجوي التابعة للمملكة اعترضت، مساء اليوم السبت، صاروخا باليستيا شمال شرقي الرياض.

وأكدت مصادر مطلعة لصحيفة "سبق" السعودية عدم تسجيل أي أضرار جراء الحادث.

وفي وقت سابق من اليوم أعلن مواطنون في العاصمة الرياض عن سماعهم صوت دوي قوي غير معروف مصدره وأسبابه.

من جهتها، قالت الجهات المعنية إنها تتحرى عن مصدر الصوت، فيما ينتظر صدور توضيح رسمي في وقت لاحق.

وفي غضون ذلك، أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية عن إطلاق صاروخ باليستي بعيد المدى على مطار الملك خالد بالعاصمة السعودية الرياض.

وأفادت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين، أن الصاروخ الباليستي من نوع "بركان إيتش-2"، دون ذكر أي تفاصيل إضافية حول هذا الهجوم.

المزيد في أخبار وتقارير السعودية وفي اول تعليق على اطلاق الصاروخ الباليستي: الحوثيون باتوا يتمتعون بقدرات نوعية صرح المتحدث الرسمي لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي أنه وفي تمام الساعه (20:07) من مساء هذا اليوم تم إطلاق صاروخ بالستي من داخل الأراضي قائمة بأسماء القيادات العسكرية السعودية التي طالت مناصب مهمة في المملكة أصد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أوامر ملكية طالت مناصب مهمة في المملكة، أبرزها وزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبد الله.وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء من هو ؟:السعودية ترد على الصاروخ الباليستي الذي اصاب الرياض وتقيل مسئول عسكري كبير أفادت تقارير إخبارية سعودية، اليوم السبت، بإصدار أمر ملكي، بإعفاء الأمير متعب بن عبدالله وزير الحرس الوطني من منصبه، وتعيين الأمير خالد بن عياف بدلا منه. وقالت