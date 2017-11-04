السعدي : الاشتباكات المسلحة بين الوحدات العسكرية بعدن خطير جدا وسيندم الجميع

قال القيادي الجنوبي محمد علي السعدي ان الاشتباكات المسلحة التي شهدتها عدن مؤخرا خطير للغاية مالم يتم تداركه .

وقال السعدي متحدثا للجنوبيين ومعلقا على ماحدث مؤخرا :" الخطر يداهمنا ايها العقلاء في الجنوب اذا باقي عقلا مالم العوض على الله.

وتابع قائلا :" الذي يحصل في عدن من احتكاك بين الوحدات العسكرية لعبة خطيرة جدا قد لا يفهمها منفذي هذه الاحتكاكات انها تستهدفهم جميعا مهما كانت التبعية والولاء لن يستثنى من نتائج هذا الغباء أي طرف من الأطراف الجنوبية وسيكونون هدف جميعهم بعد نجاح المخطط.

ويستهدف هذا المخطط ايضا المشروع التحرري الجنوبي ،للأسف يخطط لنا الأعداء ونحن ننفذ مخططاتهم بجهل وتخلف وعي ومن عمله بيده ربنا بايزيده.

سيندم الجميع أن استمرت تلك القيادات الجنوبية السياسية والعسكرية (جيش وحزام امني ومقاومة وأمن عام والوية رئاسية )في جهلهم فياليت قومي يفهمون قبل فوات الاوان.

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