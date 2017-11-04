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المصعبي : مايحدث في عدن صراع بالوكالة بين اتباع قطر والإمارات

السبت 04 نوفمبر 2017 08:32 مساءً
عدن((عدن الغد) خاص:

قال القيادي الجنوبي علي المصعبي ان الصراع الدائر في مدينة عدن اليوم هو صراع بين اتباع سياسيين لدولتي قطر والامارات بالوكالة .

وحذر "المصعبي" من خطورة هذا الصراع على مستقبل القضية الجنوبية والجنوبيين ككل .

وقال مخاطبا الجنوبيين :" قلنا ابعدوا صوت التحريض والتخوين قالوا  انت منهم وهذا تساهل ،تمترس غبي احمق لصراع بين طرفين بالوكالة اماراتي قطري بإيهام الاغبياء والادوات انه صراع مشاريع والاعلام المدفوع الاجر والتعصب الاعمى لمناصري الطرفين(اشتغلوا) والضحية قضيه وطن وشعب وامور اخرى نخشى ضياعها .

وتابع قائلا :" والمؤسف سوف يصفر الحكم وستجدون الادوات بأمر من الوكلاء لهما يتصافحون في لحظه سيقال انها تاريخيه  لإيقاف صراع بل وقد يتقاسمون المناصب والرتب صراع ماكان له من مبرر غير تقاطع مصالح كل اداه مع الداعم له بمال او سلطه وغير انه يخدم عدو القضية والوطن الجنوبي وشعب الجنوب الابي وهم (صنعاء وقوى المركز شخوص وقوى حزبيه تستخدمها للنفوذ السياسي) اعملوا على ايقاف ذلك ايها الاحرار ان كنتم تعلمون فداحه المجاراة على المجتمع الدولي وتحديدا" بريطانيا ايقاف عبث بعض الشركات التي تعمل على التأجيج وتحديدا" توتال الفرنسية ونسأل الله اللطف والسلامة


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