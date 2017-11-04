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قوات النخبة الشبوانية تفكك عبوة ناسفة بمديرية حبان

السبت 04 نوفمبر 2017 07:46 مساءً
عتق((عدن الغد) خاص:

فككت النخبة الشبوانية، عصر يوم السبت، عبوة ناسفة زرعت بمديرية حبان.

وقالت مصادر محلية لـ"عدن الغد" ان قوات النخبة الشبوانية فككت عبوة ناسفة، زرعت بجانب الخط العام في طلعة الميسري بحبان.

ونجحت قوات النخبة الشبوانية منذُ إنتشارها في مديرية حبان من تثبيت الأمن بالمديرية، عقب ماشهدت من فوضى عارمة بسبب الإنفلات الأمني.

*من محمد فهد الجنيدي


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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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