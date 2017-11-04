الحوثيون يبدأون محاكمة 20 مختطف سياسي في صنعاء (الاسماء)

بدأت مليشيات الحوثي اليوم السبت بمحاكمة 20 مختطفا في سجونها بالعاصمة صنعاء .

وأفادت مصادر حقوقية بأن النيابة الجزائية المتخصصة بصنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون " أنها بدأت- عصر اليوم السبت- جلسات التحقيق مع 20 ناشط سياسي مدني معارض لحكم المليشيات.



وقال المحامي اليمني "عبدالمجيد صبره" في منشور مقتضب بصفحته على الفيس بوك "إن النيابة الجزائية تبدأ عصر اليوم السبت التحقيق مع عشرين شخص محالين إليها من سجن الأمن السياسي" وهم:

1-عبدالرحمن الصلوي،

2-عبدالإله علي سيلان،

3- هزاع صالح القمامي،

4 -بدر الدين النويره،

5-صادق صالح علي المحرق،

6- صهيب سنان الجرادي،

7- شهاب منصور السالمي،

8- جميل حسن دايل،

9-مانع محمد مسفر المغيضي،

10- محمد أحمد صالح الرداعي،

11-ماجد أحمد حسن البازلي،

12- عبدالعزيز أحمد عبده الحطامي،

13-شعيب أحمد الشايمي،

14-ماجد أحمد مصلح البعوه

15-الحسين علي محمد الحاج،

16-صالح ناجي العولقي،

17-عبدالحكيم محمد علي بشر

18- عامر علي أحمد المخلافي

19- الحسن عبدالرحمن الصراري،

20- ردفان أحمد عبده الوجيه.



وكانت جماعة الحوثي و صالح، قد أحالت هؤلاء المختطفين إلى النيابة الجزائية، نهاية أغسطس من العام الماضي، بعد أن جرى تعذيبهم وإخفائهم قسرياً لأكثر من عامين في سجون مليشيا الحوثي المختلفة بالعاصمة صنعاء.



وسبق وأن حاكمت جماعة الحوثي وقوات صالح عدداً من المختطفين في سجونهم، بتهمة «الخيانة وتأييد العدوان»، في إشارة للتحالف العربي الذي تقوده السعودية، بعد أن اختطفتهم من منازلهم ومقار عملهم وأخضعتهم في سجونها المختلفة بصنعاء لألوان العذاب.



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