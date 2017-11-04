التحالف ينفي قصف سوق شعبي بصعدة ويكشف عن الهدف المستهدف

أصدرت قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن تعليقا جديدا بشأن مزاعم استهداف سوق علاف بمديرية سحار التابعة لمحافظة صعدة.

وقال المتحدث الرسمي لقوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي بأن القيادة المشتركة للتحالف استكملت كافة إجراءات ما بعد العمل للمهام العملياتية المنفذة ، وكذلك المراجعة الشاملة للأهداف العسكرية المختارة والأهداف العسكرية السانحة لتشمل إجراءات التخطيط والتدقيق وتوافقها مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية الخاصة بالاستهداف ( الضرورة العسكرية، التمييز ، التناسب، الإنسانية ) وكذلك قواعد الاشتباك لقوات التحالف.

وأضاف أنه تبين أن ما تم تنفيذه بمكان وزمان الادعاء هو هدف عالي القيمة "هدف عسكري مشروع" يتمثل بموقع لتجمع بعض العناصر الانقلابية من ميليشيا الحوثي المسلّحة ومن بينهم خبراء بمجموعة ألوية الصواريخ.

وأردف قائلا: إنه تم مراجعة كافة الوثائق والإجراءات المتعلقة بالتخطيط والتنفيذ العملياتي التي اتضح من خلالها صحة إجراءات التخطيط والتنفيذ وكذلك الإجراءات الوقائية والاعتبارات التكتيكية لتقليل أي اضرار جانبية والأخذ بالاعتبار للنمط الحياتي والاجتماعي حول الموقع.

كما شدد العقيد الركن المالكي على التزام التحالف التام بتطبيق مواد القانون الدولي الإنساني وخاصة المتعلقة بحماية المدنيين وتطبيق أعلى معايير الاستهداف.

وكانت وسائل اعلام يمنية ووكالات عالمية قالت ان طائرات التحالف العربي شنت غارة خاطئة واستهدفت سوقا شعبيا في صعدة راح ضحيته نحو 30 قتيلا وعددا من الجرحى.

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