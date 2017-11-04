MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع السبت 04 نوفمبر 2017 06:19 مساءً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير مقاتلون جنوبيون من كتائب المحضار بصعدة يشكون توقف صرف مرتباتهم الشهرية لعدة أشهر
أخبار وتقارير

مقاتلون جنوبيون من كتائب المحضار بصعدة يشكون توقف صرف مرتباتهم الشهرية لعدة أشهر

السبت 04 نوفمبر 2017 05:10 مساءً
صعدة ((عدن الغد)) خاص:

شكا منتسبو كتائب المحضار المرابطة في جبهة البقع بصعدة من توقف صرف مرتباتهم  الشهرية لعدة اشهر.

 وقال منتسبو كتائب المحضار لـ"عدن الغد" ان ظروفهم صعبة، وخلفهم اسر تطالبهم بمصاريف شهرية فيما لاتزال مرتباتهم متوقفة لأكثر من ستة اشهر،.

 وناشدوا الحكومة الشرعية والمملكة العربية السعودية ممثلة بالملك سلمان وولي عهده محمد بن سلمان تسليمهم كافة مستحقاتهم الشهرية.

 الجدير بالذكر ان كتائب المحضار، المرابطة بجبهة البقع تخوض مواجهات مستمرة مع المليشيات الإنقلابية لأكثر من عام، وقدمت عشرات الشهداء والجرحى . 

*من محمد فهد الجنيدي


المزيد في أخبار وتقارير
رئيس الوزراء يناقش مع السفير الصيني علاقات التعاون وآليات تطويرها
ناقش رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، خلال لقائه ،اليوم، السفير الصيني لدى اليمن تيان تشي، علاقات التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات ذات
مقاتلون جنوبيون من كتائب المحضار بصعدة يشكون توقف صرف مرتباتهم الشهرية لعدة أشهر
شكا منتسبو كتائب المحضار المرابطة في جبهة البقع بصعدة من توقف صرف مرتباتهم  الشهرية لعدة اشهر.  وقال منتسبو كتائب المحضار لـ"عدن الغد" ان ظروفهم صعبة، وخلفهم
المجلس الأعلى للمتقاعدين في الجنوب يطالب بتسوية اوضاع عسكريين وضم آخرين إلى الجيش
دعا المجلس الأعلى للمتقاعدين الحكومة الشرعية إلى تسوية اوضاع العسكريين وصرف مستحقاتهم وضمن من تبقى منهم إلى وحدات الجيش . و تحت شعار الصمت عار والتصعيد هو الحل


تعليقات القراء
285682
[1] معاملة غير مستغربة
السبت 04 نوفمبر 2017
ناجي محمد السقلدي | عدن
المملكة تتعامل معهم كمرتزقة و على هذا الاساس لا عزاء لهم



شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
عاجل :مقتل شخص برصاص مسلحين مجهولين امام سوق ظمران بالمنصورة
تجدد الاشتباكات بالبريقة ينذر بتوسع المواجهات العسكرية الى مديريات اخرى
قيادة موالية لهادي واخرى من الادارة الاماراتية تجتمع بعدن عقب اشتباكات دامية
شرطة خور مكسر تلقي القبض على قائد عصابة تسرق بطاريات السيارات .
عودة مرتقبة لحكومة بن دغر الى عدن خلال ايام 
مقالات الرأي
منذ بداية الحرب الباردة كانت  الدول الرأسمالية تغبط  الدول  الاشتراكية الشمولية  بمقدرتها على الحد
يعتبر عالم النفس النمساوي الفريد آدلر أن الكائن الإنساني مسكون بعقدة النقص منذ لحظة الإخصاب في رحم الأم،
1// مؤخراً تفاقمت سطوة لصوص نهب مرتبات جنودنا الجنوبيين ، كما وتصاعد صراخ جنودنا من هذا النهب الشرِه والصّلف ،
عندما ذهبت صحيفة الاتحاد الإماراتية تؤسس في تشخيصها عبر افتتاحيتها في تاريخ 29 أكتوبر 2017م أن : ( الانفصال معضلة
اكتظت المواقع الإلكترونية الممولة من التحالف المؤيد للشرعية بالأخبار التي تتحدث عن أنصار المجلس الانتقالي
  اتصل بي صديق يسألني عن ما يحدث اي العدالة في رفع سعر النقل في عدن ، اجبته بالتالي :  لن اتحدث صديقي عن هل
-هل يوجد قائد غيور يصدح بالحقيقة في وجوه أشقائه القادة العرب وبالأخص قادة دول التحالف العربي. بان المعركة مع
المؤتمر الشعبي العام إذا توحد أفسد وإن اختلف خرب .. نحمله على ما يظهره البسطاء فيه من نوايا حسنة . إنقسم في
إن تريث الرئيس الجنوبي هادي في الحسم السياسي الذي يقوض شرعيته الدستورية المعترف بها دولياً قد بدأ في الواحد
  نحن الجنوبيين ما عندنا سوى تسجيل الأهداف ضد بعضنا البعض هجوم بدون دفاع يا أما معنا ياتعتبر خائن واحد من
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
الدكتوراة بامتياز للباحث عادل عبدالقوي النمر من جامعة صنعاء
افراح ال الجفري
وفيات
البقاء لله
البقاء لله.. بيان نعي
جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017