مقاتلون جنوبيون من كتائب المحضار بصعدة يشكون توقف صرف مرتباتهم الشهرية لعدة أشهر
السبت 04 نوفمبر 2017 05:10 مساءً
صعدة ((عدن الغد)) خاص:
صعدة ((عدن الغد)) خاص:
شكا منتسبو كتائب المحضار المرابطة في جبهة البقع بصعدة من توقف صرف مرتباتهم الشهرية لعدة اشهر.
وقال منتسبو كتائب المحضار لـ"عدن الغد" ان ظروفهم صعبة، وخلفهم اسر تطالبهم بمصاريف شهرية فيما لاتزال مرتباتهم متوقفة لأكثر من ستة اشهر،.
وناشدوا الحكومة الشرعية والمملكة العربية السعودية ممثلة بالملك سلمان وولي عهده محمد بن سلمان تسليمهم كافة مستحقاتهم الشهرية.
الجدير بالذكر ان كتائب المحضار، المرابطة بجبهة البقع تخوض مواجهات مستمرة مع المليشيات الإنقلابية لأكثر من عام، وقدمت عشرات الشهداء والجرحى .
*من محمد فهد الجنيدي
تعليقات القراء
285682
[1] معاملة غير مستغربة
السبت 04 نوفمبر 2017
ناجي محمد السقلدي | عدن
المملكة تتعامل معهم كمرتزقة و على هذا الاساس لا عزاء لهم
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