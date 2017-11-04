مقاتلون جنوبيون من كتائب المحضار بصعدة يشكون توقف صرف مرتباتهم الشهرية لعدة أشهر

مقالات الرأي

سالمين الجفري ميزان الحرية والأمن منذ بداية الحرب الباردة كانت الدول الرأسمالية تغبط الدول الاشتراكية الشمولية بمقدرتها على الحد

د. قاسم المحبشي في عقدة النقص وسبل الإشباع .. الحيوانات وحدها هي التي لا تشعر بالنقص يعتبر عالم النفس النمساوي الفريد آدلر أن الكائن الإنساني مسكون بعقدة النقص منذ لحظة الإخصاب في رحم الأم،

علي ثابت القضيبي يا لصوص مرتبات الجنود .. الا تستحون ؟! 1// مؤخراً تفاقمت سطوة لصوص نهب مرتبات جنودنا الجنوبيين ، كما وتصاعد صراخ جنودنا من هذا النهب الشرِه والصّلف ،

مصطفى المنصوري عدو الإمارات الانفصال ! عندما ذهبت صحيفة الاتحاد الإماراتية تؤسس في تشخيصها عبر افتتاحيتها في تاريخ 29 أكتوبر 2017م أن : ( الانفصال معضلة

د.عيدروس النقيب عن التصعيد الشعبي اكتظت المواقع الإلكترونية الممولة من التحالف المؤيد للشرعية بالأخبار التي تتحدث عن أنصار المجلس الانتقالي

أحمد مبارك بشير ارتفاع المواصلات وكلنا لصوص! اتصل بي صديق يسألني عن ما يحدث اي العدالة في رفع سعر النقل في عدن ، اجبته بالتالي : لن اتحدث صديقي عن هل

م.جمال باهرمز بالعقلية الطائفية سيضيع الجنوب ولن ينتصروا العرب في الحروب -هل يوجد قائد غيور يصدح بالحقيقة في وجوه أشقائه القادة العرب وبالأخص قادة دول التحالف العربي. بان المعركة مع

د. ياسين سعيد نعمان المؤتمر الشعبي العام بنصفين متلازمين المؤتمر الشعبي العام إذا توحد أفسد وإن اختلف خرب .. نحمله على ما يظهره البسطاء فيه من نوايا حسنة . إنقسم في

سعيد الحسيني عدن تركتها لمن ياسيادة الرئيس (هادي) !! إن تريث الرئيس الجنوبي هادي في الحسم السياسي الذي يقوض شرعيته الدستورية المعترف بها دولياً قد بدأ في الواحد