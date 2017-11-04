سياسي جنوبي: ما يحدث في عدن في إطار مخطط صراع وندعو العقلاء الى تدارك الأمر قبل فوات الأوان
عدن (عدن الغد) خاص:
قال السياسي الجنوبي عبدالكريم سالم السعدي أن ما يحدث في عدن في إطار مخطط صراع، داعيا العقلاء في الجنوب الى تدارك الأمر قبل فوات الأوان.
وقال السعدي أن "مواجهات البريقة تؤكد مخاوفنا التي عبرنا عنها اكثر من مره ، ومن ينظر إلى احداث البريقه بسطحية ويعتبرها محاولة طرف للسيطرة على نقطة عسكرية لطرف آخر فهو مؤكد يعيش خارج الزمن وغير متصالح مع الواقع ، فمعركة البريقة وقبلها معركة المطار تأتي في إطار مخطط صراع وستمثل نقطة لبداية مرحلة جديدة من الصراع وستكون بمثابة محطة انتقال من الصرآع السياسي إلى الصراع العسكري اذا لم يتلافاها العقلاء".
وأضاف "لقد تمادت أطراف صراع (الايرادات ونهب الممتلكات العامة والخاصة ) في صبيانيتها ، واذا لم تقف القوى الجنوبية الصامتة موقفا وطنيا وتخرج عن صمتها المخجل وتقف في وجوه هؤلاء( المخابيل) سواء من دعاة الثورة أو دعاة تدعيم أسس الدولة فإننا جميعا سنولج إلى نبوءة المخلوع علي صالح من صوملة وافغنه وغيرها".
واردف السعدي قائلا: "استغرب صمت ثوار الجنوب وشخصياته الوطنية على هذه المهازل واعتبارهم ذلك (التأرجح بين الحق والباطل ) فعل من الحكمة ومن السياسة ، واكتفاءهم بتبادل الأحاديث في مقايلهم وابدأ عدم الرضا والتآفف حيال مايحاك للجنوب وثورته على أيدي مجموعة من عاشقي المال والنفوذ لايقدرون المسؤلية ولايهتمون لمصير الجنوب وثورته".
وأشار الى إن الأدوات الجنوبية التي جندت نفسها لخدمة مشاريع وصراعات لاناقة للجنوب فيها ولابعير تدرك جيدا أنها وعائلاتها ومن يعزون عليها في مأمن من لهيب نار تعمل على ايقادها ليلا ونهارا وان تلك النار لن تحرق إلا أهلنا ووطننا الجنوب.
وأكد السعدي أن ان التحالف الخليجي مطالب بتحمل مسؤلياته الأخلاقية والتاريخية تجاه الجنوب وأهله من خلال التدخل لوقف نزق أطراف الصراع وعدم التورط في دعم طرف ضد آخر لأن ذلك لن يحسم الأمور بل سيزيدها تعقيدا.
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