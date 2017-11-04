قال السياسي الجنوبي عبدالكريم سالم السعدي أن ما يحدث في عدن في إطار مخطط صراع، داعيا العقلاء في الجنوب الى تدارك الأمر قبل فوات الأوان.

وقال السعدي أن "مواجهات البريقة تؤكد مخاوفنا التي عبرنا عنها اكثر من مره ، ومن ينظر إلى احداث البريقه بسطحية ويعتبرها محاولة طرف للسيطرة على نقطة عسكرية لطرف آخر فهو مؤكد يعيش خارج الزمن وغير متصالح مع الواقع ، فمعركة البريقة وقبلها معركة المطار تأتي في إطار مخطط صراع وستمثل نقطة لبداية مرحلة جديدة من الصراع وستكون بمثابة محطة انتقال من الصرآع السياسي إلى الصراع العسكري اذا لم يتلافاها العقلاء".

وأضاف "لقد تمادت أطراف صراع (الايرادات ونهب الممتلكات العامة والخاصة ) في صبيانيتها ، واذا لم تقف القوى الجنوبية الصامتة موقفا وطنيا وتخرج عن صمتها المخجل وتقف في وجوه هؤلاء( المخابيل) سواء من دعاة الثورة أو دعاة تدعيم أسس الدولة فإننا جميعا سنولج إلى نبوءة المخلوع علي صالح من صوملة وافغنه وغيرها".

واردف السعدي قائلا: "استغرب صمت ثوار الجنوب وشخصياته الوطنية على هذه المهازل واعتبارهم ذلك (التأرجح بين الحق والباطل ) فعل من الحكمة ومن السياسة ، واكتفاءهم بتبادل الأحاديث في مقايلهم وابدأ عدم الرضا والتآفف حيال مايحاك للجنوب وثورته على أيدي مجموعة من عاشقي المال والنفوذ لايقدرون المسؤلية ولايهتمون لمصير الجنوب وثورته".



وأشار الى إن الأدوات الجنوبية التي جندت نفسها لخدمة مشاريع وصراعات لاناقة للجنوب فيها ولابعير تدرك جيدا أنها وعائلاتها ومن يعزون عليها في مأمن من لهيب نار تعمل على ايقادها ليلا ونهارا وان تلك النار لن تحرق إلا أهلنا ووطننا الجنوب.

وأكد السعدي أن ان التحالف الخليجي مطالب بتحمل مسؤلياته الأخلاقية والتاريخية تجاه الجنوب وأهله من خلال التدخل لوقف نزق أطراف الصراع وعدم التورط في دعم طرف ضد آخر لأن ذلك لن يحسم الأمور بل سيزيدها تعقيدا.

المزيد في أخبار وتقارير المجلس الأعلى للمتقاعدين في الجنوب يطالب بتسوية اوضاع عسكريين وضم آخرين إلى الجيش دعا المجلس الأعلى للمتقاعدين الحكومة الشرعية إلى تسوية اوضاع العسكريين وصرف مستحقاتهم وضمن من تبقى منهم إلى وحدات الجيش . و تحت شعار الصمت عار والتصعيد هو الحل سياسي جنوبي: ما يحدث في عدن في إطار مخطط صراع وندعو العقلاء الى تدارك الأمر قبل فوات الأوان قال السياسي الجنوبي عبدالكريم سالم السعدي أن ما يحدث في عدن في إطار مخطط صراع، داعيا العقلاء في الجنوب الى تدارك الأمر قبل فوات الأوان. وقال السعدي أن "مواجهات خبير اقتصادي : تغيير محافظ البنك المركزي ليس حلا لانقاذ تدهور الريال قال الخبير الاقتصادي مصطفى نصر وهو رئيس مركز الإعلام الاقتصادي ان تغيير محافظ البنك المركزي اليمني بشخصية اقتصادية أخرى ليس حلا للازمة التي يواجهها الريال اليمني