مواطنون في يافع يشكون من نقاط تمارس الابتزاز وتفرض عليهم مبالغ مالية
يافع(عدن الغد)خاص:
شكا مواطنون في يافع - لبعوس من نقاط تتبع عناصر مسلحة يدعون انهم من ( المقاومة الجنوبية) حيث تقوم هذه العناصر بابتزاز المارة وتقوم بفرض اموال على كل اصحاب الشاحنات الصغيرة والكبيرة والزامهم بالقوة بدفع مبالغ مالية تتراوح بين ١٥٠٠ الى ٢٠٠٠ ريال على كل مركبة وتوثيقها في سندات غير رسمية تحمل اسم المقاومة الجنوبية في يافع.
وقال الاهالي تن هذه العناصر التابعة لأدراة امن لبعوس قد تم استيعابها وترقيمها ضمن القوات الامنية لمحافظة لحج وتتسلم راتبها الشهري اسوة بزملائهم بالمديريات الاخرى.
وتسأل الموطنون لعدن الغد ( اين تذهب هذه الاموال ولمصلحة من؟
وعن اي مقاومة جنوبية يتحدثوا هؤلاء ويافع محررة ولا يوجد عزو او عدوان لكي تقاوم هذه المجاميع باطلاق اسم مقاومة على نفسها.
متاسئلين هل القصد هو مقاومة المواطن المسكين وزيادة الاعباء عليه ؟
وناشد المواطنون عبر صحيفة عدن الغد مأمور مديرية لبعوس العميد صالح احمد العيسائي وقائد قوات الحزام الامني وقيادة امن لبعوس وضع حد لهذه الممارسات الغير مسؤلة التي تسيء لمديرية لبعوس وللمقاومة الجنوبية.
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