الأسير المرقشي يكشف زيف قناة اليمن اليوم التابعة للمخلوع

من مقابلة الأسير المرقشي مع قناة اليمن اليوم

أجرت قناة اليمن اليوم الفضائية مقابلة تلفزيونية مع عميد الأسرى الجنوبيين أحمد عمر العبادي المرقشي في السجن المركزي بصنعاء.

ووجهت مذيعة القناة أسئلة لعميد ألاسرى الجنوبيين أحمد المرقشي حول العدوان فأجابها بكل سهولة وتحدث قائلاً عبر ميكرفون القناة بأن العدوان سببه الظلم الموجود من النظام السابق الذي دمرحياة الإنسان في اليمن بشطريها.

وأضاف المرقشي لـ مراسل"عدن الغد" بأن المقابلة ألتي أجريت في السجن المركزي من قبل قناة اليمن اليوم الفضائية التابعة للرئيس المخلوع لم تبث على شاشة التلفزيون للمشاهدين.

وأثناء حديثه في المقابلة التلفزيونية أكد عميد الأسرى الجنوبيين أحمد المرقشي بأنه يعرف ذلك جيدا من أعلام الرئيس المخلوع الذي تعود على عدم نشر الحقائق وبأن المقابلة سيتم تكتيمها وعدم نشرها للمشاهد.

وأردف قائلاً إن عدم نشر الكلام الذي أدلى به الأسير عبر هذة القناة ولم تنشره للمشاهد اليمني ووصف ذلك التجاهل الإعلامي حول تكتيم الحقيقه بأنه يدل على كذب وسائل إعلام النظام السابق بحق الوطن والمواطن في اليمن.

وتحصلت صحيفة "عدن الغد" على مقطع فيديو للمقابلة ألتي أجريت للأسير المرقشي في السجن المركزي بصنعاء.

* من عدنان القيناشي

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