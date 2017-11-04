تجدد الاشتباكات بالبريقة ينذر بتوسع المواجهات العسكرية الى مديريات اخرى

تجددت الاشتباكات المسلحة بين قوات موالية للرئيس عبدربه منصور هادي واخرى تابعة لدولة الامارات العربية المتحدة بعدن فجر يوم السبت .

وقال مصدر امني لصحيفة "عدن الغد" ان الاشتباكات اندلعت بين قوات من الحزام الامني التابع لدولة الامارات وبين قوات من اللواء الرابع حماية منشاءت التابع للحكومة الشرعية .

ولم يتم الاعلان عن سقوط ضحايا جراء هذه الاشتباكات.

وخلفت اشتباكات سابقة يوم الخميس 6 قتلى من الجانبين.

ويسود تخوف من توسع الاشتباكات الى مديريات اخرى بعدن .