تجدد الاشتباكات بالبريقة ينذر بتوسع المواجهات العسكرية الى مديريات اخرى
السبت 04 نوفمبر 2017 09:11 صباحاً
عدن((عدن الغد) خاص:
عدن((عدن الغد) خاص:
تجددت الاشتباكات المسلحة بين قوات موالية للرئيس عبدربه منصور هادي واخرى تابعة لدولة الامارات العربية المتحدة بعدن فجر يوم السبت .
وقال مصدر امني لصحيفة "عدن الغد" ان الاشتباكات اندلعت بين قوات من الحزام الامني التابع لدولة الامارات وبين قوات من اللواء الرابع حماية منشاءت التابع للحكومة الشرعية .
ولم يتم الاعلان عن سقوط ضحايا جراء هذه الاشتباكات.
وخلفت اشتباكات سابقة يوم الخميس 6 قتلى من الجانبين.
ويسود تخوف من توسع الاشتباكات الى مديريات اخرى بعدن .
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