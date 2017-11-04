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القيادي في تاج الخضر الجعري : ما يجري من صراع مسلح في عدن هو صراع على السلطة والنهب لا أكثر

السبت 04 نوفمبر 2017 08:57 صباحاً
لندن ((عدن الغد) خاص:

قال القيادي في حركة «تاج الجنوب العربي»، الدكتور الخضر الجعري، أن «ما يجري من صراع مسلح في عدن هو صراع على السلطة والنهب لا أكثر، بعيداً عن هم المواطن الجنوبي، وكل يريد أن يستغل معاناة المواطنين ويوظفها توظيفاً سياسياً.

واضاف في تصريحات صحفية يوم السبت :" الجميع فشل في حل أبسط مشاكل الخدمات، وما يجري هو صراع أجهزة مخابرات ودول في الإقليم بدمى جنوبية، واللعبة أكبر ممن هم في المشهد جميعاً».

ويعتبر الجعري أن «ما جرى في البريقة من إراقة لدماء رفاق سلاح الأمس، يتحمل مسؤوليته كل من: المجلس الانتقالي، وحكومة الشرعية، ودول التحالف التي تظهر بصمتها على ما يجري من توتير لحياة المواطنين، وتصعيد للشحن المناطقي البعيد عن أي قضية وطنية حقيقية ناضل الجنوبيون وعانوا من أجلها».

 


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