قيادة موالية لهادي واخرى من الادارة الاماراتية تجتمع بعدن عقب اشتباكات دامية

صورة من الاجتماع يوم الجمعة -عدن الغد

عقد يوم الجمعة اجتماعا ضم قيادات عسكرية موالية للحكومة الشرعية واخرى من الادارة الاماراتية بعدن عقب اشتباكات مسلحة اودت بحياة 6 اشخاص بالبريقة .

وقالت مصادر شاركت في الاجتماع لصحيفة "عدن الغد" ان الجانبان ناقشا الاشكاليات الاخيرة التي نشبت بين قوات موالية للرئيس هادي واخرى تابعة للحكومة الاماراتية بعدن .

واشارت المصادر الى ان القيادات الموالية لهادي طرحت عدد من النقاط الهامة على قيادة القوات الاماراتية بعدن .

واوضحت المصادر ان الجانبان ناقشا فرص تجنب الاحتكاك بين اطراف هذه القوات والسعي للوصول الى قواسم امنية وعسكرية مشتركة .

واندلعت اشتباكات مسلحة بين افراد من اللواء الرابع حماية منشاءات التابع للحكومة الشرعية وبين قوات من الحزام الامني الذي تديره الامارات بالبريقة حيث خلفت الاشتباكات قتلى وجرحى من الجانبين.

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