قيادة موالية لهادي واخرى من الادارة الاماراتية تجتمع بعدن عقب اشتباكات دامية
صورة من الاجتماع يوم الجمعة -عدن الغد
الجمعة 03 نوفمبر 2017 10:56 مساءً
عدن((عدن الغد) خاص:
عدن((عدن الغد) خاص:
عقد يوم الجمعة اجتماعا ضم قيادات عسكرية موالية للحكومة الشرعية واخرى من الادارة الاماراتية بعدن عقب اشتباكات مسلحة اودت بحياة 6 اشخاص بالبريقة .
وقالت مصادر شاركت في الاجتماع لصحيفة "عدن الغد" ان الجانبان ناقشا الاشكاليات الاخيرة التي نشبت بين قوات موالية للرئيس هادي واخرى تابعة للحكومة الاماراتية بعدن .
واشارت المصادر الى ان القيادات الموالية لهادي طرحت عدد من النقاط الهامة على قيادة القوات الاماراتية بعدن .
واوضحت المصادر ان الجانبان ناقشا فرص تجنب الاحتكاك بين اطراف هذه القوات والسعي للوصول الى قواسم امنية وعسكرية مشتركة .
واندلعت اشتباكات مسلحة بين افراد من اللواء الرابع حماية منشاءات التابع للحكومة الشرعية وبين قوات من الحزام الامني الذي تديره الامارات بالبريقة حيث خلفت الاشتباكات قتلى وجرحى من الجانبين.
تعليقات القراء
285618
[1] حاكم العسكري لعدن
الجمعة 03 نوفمبر 2017
وطني | اليمن
ارى في الصوره المرفقه للخبر ان ضابط الاما رتي يتراس الاجتماع وكان الضباط الجونبين موظفين لديه
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