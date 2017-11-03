MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الجمعة 03 نوفمبر 2017 06:06 مساءً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير بريطانيا تعتزم طرح مبادرة للسلام في اليمن
أخبار وتقارير

بريطانيا تعتزم طرح مبادرة للسلام في اليمن

الجمعة 03 نوفمبر 2017 04:41 مساءً
عدن (عدن الغد) وكالات:

كشفت صحيفة سعودية، اليوم الجمعة، أن بريطانيا تعتزم طرح مبادرة لإحياء العملية السياسية في اليمن، والعودة للمفاوضات ووضع حلول للوضع الإنساني المتردي.

ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية عن مصدر في حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي لم تسمه، أن الحكومة اليمنية تتحفظ على هذه المبادرة.

ووفق ذات المصدر فإن المبادرة التي تعدها بريطانيا وأبلغت حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي ببعض أفكارها ترتكز على محورين رئيسين (إنساني وسياسي)، وتتجاهل الجوانب العسكرية التي تشكل أولوية لـ"إنهاء الانقلاب" والولوج إلى الشق السياسي.

وأضاف المصدر: "إن المبادرة تتضمن الكثير من مبادرة وزير خارجية أمريكا السابق جون كيري".

وأشار إلى تحفظ الحكومة اليمنية على هذه المبادرة، لافتا إلى أن هناك دولا من الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن تؤيد موقف الحكومة من المبادرة البريطانية، وفق المصدر.

وتؤكد الحكومة اليمنية وفق نائب رئيس الحكومة وزير الخارجية عبد الملك المخلافي، أن الحل السياسي للأزمة اليمنية يقوم على المرجعيات الثلاث (قرار مجلس الأمن 2216، والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني)، وانسحاب الانقلابيين من المدن وتسليم السلاح فلا تبقى القوةبيد أي قوى غير الدولة.

وأضاف المخلافي في تغريدات نشرها على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الشرعية هي القاعدة التي يمكن ان نبني عليها حلولا يقبلها الشعب اليمني الذي يريد أنهاء الحرب وعودة الدولة ومعها يعود الأمن ويعم السلام"، على حد تعبيره.

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، قد زار العاصمة السعودية الرياض نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في إطار جولة لإحياء مشاورات السلام المتعثرة منذ أكثر من عام.


المزيد في أخبار وتقارير
السفير مارم يلتقي الفرقة الفنية التي احيت احتفالية ذكرى اكتوبر ونوفمبر بمسرج الهناجر بالقاهرة
التقى ظهر يوم 31/10/2017  سعادة  السفير الدكتور / محمد على مارم - سفير الجمهورية اليمنيه في جمهورية مصر العربي بالفنانين من ممثلين ومطربين ومخرجين يمنيين المتواجدين
عدن: «الأجندات المتضاربة» تسعَّرَ اشتباكات البريقا
تقاذف كلٌّ من «الحزام الأمني» وقيادة حراسة اللواء الرابع، الاتهامات حول المسبّب في اندلاع الاشتباكات العنيفة التي دارت بينهما في مدينة البريقا بعدن وخلّفت
البنك الدولي يوافق على مشروع استعادة الخدمات في اليمن بـ 150 مليون دولار
أعلن البنك الدولي اليوم عن الموافقة على مشروع جديد يهدف إلى استعادة الخدمات الأساسية في بعض المدن اليمنية الأكثر تضررا من الصراع. ويهدف المشروع الجديد، الذي




شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
مسئول امني بميناء الزيت يروي لعدن الغد تفاصيل اشتباكات دامية خلفت قتلى وجرحى بالبريقة
بيان هام من السكرتير الخاص لدولة المهندس حيدر ابوبكر العطاس
الخبر الذي لم يتوقع اليمنيون ان يقرأوه ولو بعد الف عام
مصادر طبية : 6 قتلى حصيلة اولية لإشتباكات البريقة (محدث)
الادارة الاماراتية بعدن تكشف موقفها من واقعة منع احمد سالمين من دخول مبنى المحافظة
مقالات الرأي
  نحن الجنوبيين ما عندنا سوى تسجيل الأهداف ضد بعضنا البعض هجوم بدون دفاع يا أما معنا ياتعتبر خائن واحد من
فيما لو تسأل البعض عن من هو المسؤول عن توفير الخدمات الضرورية الاساسية والامن والاستقرار والمعاش للمواطن
أهم درس يمكن استلهامه من تجربة مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ زايد آل نهيان يكمن في نظرته
في احد مدارس الاطفال الاوربية يتم تعليمهم حصص في تعزيز سلوك الصدق كخيار وحيد للنجاح والبناء والتقدم.. ودروس
مع تدهور مخيف في الاقتصاد واحوال صعبة جدا أصبح شعبنا يعانيها نتيجة لما حل بناء من مآسي وويلات أشدها واصعبها
لا يخفى على مراقبي الأحداث في الساحة المحلية, تبعات الحملة الإعلامية الي يشنها بعض الإعلاميين بصورة شخصية
  لايستطيع احد ان ينكر ما قدمته دولة الامارات العربية لعدن، والمناطق المحررة في الجنوب، منذ مشاركتها في
 بعيدا عن سياسة (الإنتقاص) القبيحة ومحاولات "الإستعداء" و"الإستعلاء" التي تمارسها قيادة المجلس الانتقالي
لماذا المشاكل المتوالية في خدمات الكهرباء والماء في العاصمة السياسية المؤقتة؟! لماذا الأزمة، وخصوصا في
قرر الرئيس دعوة الحراك الجنوبي ، ليس قرار بل دعوة وليست للحراك فالحراك ثورة بل لأفراد في الحراك .    يكون
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
الدكتوراة بامتياز للباحث عادل عبدالقوي النمر من جامعة صنعاء
افراح ال الجفري
وفيات
البقاء لله.. بيان نعي
عزاء ومواساة
جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017