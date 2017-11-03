قال الناشطة الحقوقية هبة علي زين العيدروس ان اعتقال قوة امنية من جهاز مكافحة الارهاب موظفة بمستوصف السلام بمديرية المنصورة بعدن كان مخالف للقانون ويجب اطلاق سراح الموظفة .

واضافت قائلة :"ندين واقعة اعتقال موظفة مستوصف السلام في الساعة السابعة والنص في مقر عملها بالمنصورة -عدن. وبتلك الطريقة التي تم معاملتها بها دون. ادنى اعتبار لحقوقها كإنسان بالرغم من تجاوز الساعة للوقت المقرر قانونا" لتنفيذ أي اجراء قانوني عدا التلبس .

وتابعت قائلة :" كما لم يبرز أحد رجال الأمن مذكرة من النيابة المختصة فإن كانت الجهة المنفذة لعملية الاعتقال قوات مكافحة الارهاب فعلا يجب ان يكون لديهم مذكرة رسمية من رئيس أو وكيل النيابة الجزائية المتخصصة للقيام بذلك ليكون اجراءهم مشروعا (قانوني) . فالقضاء يعمل الآن والتصرفات غير القانونية تبطل كافة الاجراءات وان توافرت أدلة إدانة لديهم .

لذا نطالب مدير شرطة عدن سرعة الافراج عن الموظفة التي اعتقلت مساء يوم الاربعاء الموافق 2 نوفمبر . 2017 بطريقة غير قانونية لبطلان الاجراءات مالم تأمر النيابة بحبسها صباح هذا اليوم على ذمة التحقيق .و في حالة توافر اي معلومات مؤكدة حول واقعة جنائية ما يمكن استدعائها وفق القانون

المزيد في أخبار وتقارير ناشطة حقوقية :اعتقال طبيبة بمستوصف السلام مخالف للقانون قال الناشطة الحقوقية هبة علي زين العيدروس ان اعتقال قوة امنية من جهاز مكافحة الارهاب موظفة بمستوصف السلام بمديرية المنصورة بعدن كان مخالف للقانون ويجب اطلاق سراح حكومة هادي تكشف عن توجه سعودي لتأهيل جزيرة سقطرى قال وزير السياحة في الحكومة الشرعية اليمنية د. محمد عبدالمجيد قباطي ان الحكومة السعودية قدمت عرضا لتأهيل جزيرة سقطرى للحكومة الشرعية اليمنية. وقال "قباطي" ان صحيفة سعودية تكشف عن تفاصيل مبادرة بريطانية لوقف الحرب في اليمن قالت صحيفة عكاظ السعودية ان بريطانيا تعتزم طرح مبادرة سلام يمنية جديدة خلال الايام القليلة القادمة. وبحسب الصحيفة فإن المبادرة السياسية تتضمن الكثير من الافكار