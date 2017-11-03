صحيفة سعودية تكشف عن تفاصيل مبادرة بريطانية لوقف الحرب في اليمن

مقالات الرأي

علي عمر الهيج فقط للأطفال الاذكياء في احد مدارس الاطفال الاوربية يتم تعليمهم حصص في تعزيز سلوك الصدق كخيار وحيد للنجاح والبناء والتقدم.. ودروس

عبد الرحمن الخضر حديثي مع حيدر العطاس مع تدهور مخيف في الاقتصاد واحوال صعبة جدا أصبح شعبنا يعانيها نتيجة لما حل بناء من مآسي وويلات أشدها واصعبها

باسم الشعبي عدن والامارات لايستطيع احد ان ينكر ما قدمته دولة الامارات العربية لعدن، والمناطق المحررة في الجنوب، منذ مشاركتها في

ناصر الساكت الإنتقالي بين "الإنتقاص" و"الإقتصاص" !! بعيدا عن سياسة (الإنتقاص) القبيحة ومحاولات "الإستعداء" و"الإستعلاء" التي تمارسها قيادة المجلس الانتقالي

عبدالجبار ثابت الشهابي لماذا أزمة الخدمات الدائمة في عدن؟! لماذا المشاكل المتوالية في خدمات الكهرباء والماء في العاصمة السياسية المؤقتة؟! لماذا الأزمة، وخصوصا في

صالح علي الدويل باراس حراك الرئيس .. دعم الانتقالي قرر الرئيس دعوة الحراك الجنوبي ، ليس قرار بل دعوة وليست للحراك فالحراك ثورة بل لأفراد في الحراك . يكون

د. ياسين سعيد نعمان سقوط أخير بسقوط الريال اكتملت حلقة السقوط ، لم يعد هناك ما يمكن أن يسقط ، هناك شيء واحد ينتظر الجميع وهو غرق السفينة ..

محمد بالفخر ما أشبه الليلة بالبارحة قبل نصف قرن من الزمان وفي مرحلة النضال الوطني ضد المستعمر البريطاني كان للعلماء والدعاة والمصلحين قصب السبق