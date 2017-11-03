عبدالكريم قاسم : قادة الميليشيات بعدن سيجرون الجنوب صوب حرب بالوكالة

قال القيادي في الحراك الجنوبي عبدالكريم قاسم فرج ان قادة الميليشيات التي ترفض التحول الى جيش وطني حقيقي والانضمام الى المؤسسات الامنية هم من يسعون لادخال الجنوب في حرب بالوكالة.

وكان فرج يتحدث عن اشتباكات مسلحة شهدتها البريقة مؤخرا مساء الخميس بين فصائل مسلحة وخلفت 6 قتلى على الاقل.

وقال "فرج":" اردنا بعد الحرب ان يكون لنا جيشا وطنيا و مؤسسة امنية وطنية فالذين لم يوافقوا على ذلك هم اصحاب المليشيات التي لا تخضع لسلطان الدولة و هؤلاء هم من أخر و يؤخر الإستقرار في عدن و هؤلاء من سيدخل عدن و المناطق المحررة في الجنوب في حروب بالوكالة ليس لليمن عامة و لا للجنوب خاصة مصلحة فيها.

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