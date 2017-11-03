MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الجمعة 03 نوفمبر 2017 01:26 صباحاً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير بيان هام من السكرتير الخاص لدولة المهندس حيدر ابوبكر العطاس
أخبار وتقارير

بيان هام من السكرتير الخاص لدولة المهندس حيدر ابوبكر العطاس

الجمعة 03 نوفمبر 2017 01:26 صباحاً
الرياض (عدن الغد)خاص:


تلقت صحيفة عدن الغد بيانا من  السكرتير الخاص لدولة رئيس الوزراء الاسبق حيدر العطاس وجاء فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم
(ياايها الذين آمنوا اذا جاءكم فاسق بنباء فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على مافعلتم نادمين" صدق الله العظيم.
تداولت بعض مجموعات الواتس آب خبر مختلق اشاعه شخص مجهول مغرض مدعيا اتصاله بشخصي وحديثي معه بشأن بعض قضايا الشأن العام اقحم فيها اسم دولة المنهدس. حيدر ابوبكر العطاس رئيس الوزراء الأسبق ومستشار فخامة رئيس الجمهورية، وكذا فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي حفظه الله، و بما ان المصدر حوى عدد من الأدعاءات والأفتراءات اقحم فيها اسم دولته ، ونظرا ان الخبر بني على عدد من الأختلاقات والأفتراءت ليس لها اي اساس من الصحة اصلا، علما بأنني غير مخول بالحديث او التصريح بأسم دولة المهندس حيدر ابوبكر العطاس مستشار رئيس الجمهورية، لذا اجدني مضطر بدحض تلك الأدعاءات والتأكيد ان ذلك الخبر مكذوب جملة وتفصيلا.. داعيا الجميع عدم نقل وتداول مثل هذه الأدعاءات والأكاذيب او التعاطي معها، والأعتماد فقط على ما ينقل عن دولة المستشار من تصريحات رسمية فحسب.
والله من وراء القصد...

ابوبكر عبد الله العطاس
السكرتير الخاص لدولة المهندس حيدر ابوبكر العطاس مستشار رئيس الجمهورية


المزيد في أخبار وتقارير
بيان هام من السكرتير الخاص لدولة المهندس حيدر ابوبكر العطاس
تلقت صحيفة عدن الغد بيانا من  السكرتير الخاص لدولة رئيس الوزراء الاسبق حيدر العطاس وجاء فيه.بسم الله الرحمن الرحيم (ياايها الذين آمنوا اذا جاءكم فاسق بنباء
الخبر الذي لم يتوقع اليمنيون ان يقرأوه ولو بعد الف عام
لم يتوقع اليمنيون خلال السنوات الماضية ان يطالعوا خبرا صحفيا ولو بعد الف عام ولكنهم وبعد عامين من اندلاع الحرب قرأوه على صدر العشرات من وسائل الإعلام المحلية . وكان
قيادة السلطة المحلية بعدن تدين منع سالمين من دخول مبنى المحافظة وتدعو ابناء عدن لاتخاذ موقف
ادانت  قيادة السلطة المحلية بمحافظة عدن منع القوات الامنية التي تسيطر على مبنى المحافظة وكيل محافظة احمد سالم ربيع علي (سالمين) من دخول المبنى لمباشرة مهام عمله


تعليقات القراء
285530
[1] اليوم الامور واضحه الاسود اسود والابيض ابيض فى هذه المرحله لا وجود للون الرمادى
الجمعة 03 نوفمبر 2017
الدحم | الجنوب
سيادة دولة الرئيس حيدر العطاس شعب الجنوب ا فاهم جدا بأن المرحله الحاليه والقادمه دقيقه جدا وعارفين من الصادق ومن الكاذب ، شعب الجنوب تعلم الدرس جيدا عارفين من الشارى ومن البايع المؤمن الصالح لايلدع من الجحر مرتين شغب الجنوب يعانى الكثبر لولا الاشفاء السعوديين والامارتيين لمات من الجوع والمرض والقتل ، الله يجازيهم عنا كل خير وشعب الجنوب لم ولن ينسى وقفتهم مع الشعب الجنوبى ، شكرا لملك الحزم سلمان وشكرا لعيال زايد .القافله تسير والكلاب تنبح . ولن يصح الا الصحيح . توكلوا على الله واعملوا بصدق وأخلاص لشعب الجنوب الابى المغدور .



شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
منع أحمد سالمين القائم بأعمال محافظ عدن من دخول مبنى المحافظة
مسئول امني بميناء الزيت يروي لعدن الغد تفاصيل اشتباكات دامية خلفت قتلى وجرحى بالبريقة
عادل اليافعي : هذه أسوأ صورة في تاريخ الجنوب
الخبر الذي لم يتوقع اليمنيون ان يقرأوه ولو بعد الف عام
بيان هام من السكرتير الخاص لدولة المهندس حيدر ابوبكر العطاس
مقالات الرأي
لا يخفى على مراقبي الأحداث في الساحة المحلية, تبعات الحملة الإعلامية الي يشنها بعض الإعلاميين بصورة شخصية
  لايستطيع احد ان ينكر ما قدمته دولة الامارات العربية لعدن، والمناطق المحررة في الجنوب، منذ مشاركتها في
 بعيدا عن سياسة (الإنتقاص) القبيحة ومحاولات "الإستعداء" و"الإستعلاء" التي تمارسها قيادة المجلس الانتقالي
لماذا المشاكل المتوالية في خدمات الكهرباء والماء في العاصمة السياسية المؤقتة؟! لماذا الأزمة، وخصوصا في
قرر الرئيس دعوة الحراك الجنوبي ، ليس قرار بل دعوة وليست للحراك فالحراك ثورة بل لأفراد في الحراك .    يكون
بسقوط الريال اكتملت حلقة السقوط ، لم يعد هناك ما يمكن أن يسقط ، هناك شيء واحد ينتظر الجميع وهو غرق السفينة ..
قبل نصف قرن من الزمان وفي مرحلة النضال الوطني ضد المستعمر البريطاني كان للعلماء والدعاة والمصلحين قصب السبق
عندما تتدهور قيمة اي عملة وطنية وبشكل دراماتيكي و متسارع وفي اي بلد كان مندمج اقتصاديا مع الخارج 
في زيارتي إلى الرياض ومن ثم إلى اليمن أُتيحت لي الفرصة للقاء نائب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وبعض نوابه،
لا كهرباء، وكثيرا أيضا لا ماء، ناهيك عن غياب الأمن والرواتب وغيرها من المبكيات الكثير. إذن ما الحل؟ نرى أن
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
مبارك التعيين
شكر وتقدير
وفيات
البقاء لله.. بيان نعي
عزاء ومواساة
جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017