قيادة السلطة المحلية بعدن تدين منع سالمين من دخول مبنى المحافظة وتدعو ابناء عدن لاتخاذ موقف
صورة من البيان الذي تلقته صحيفة عدن الغد
الخميس 02 نوفمبر 2017 10:36 مساءً
عدن((عدن الغد) خاص:
عدن((عدن الغد) خاص:
ادانت قيادة السلطة المحلية بمحافظة عدن منع القوات الامنية التي تسيطر على مبنى المحافظة وكيل محافظة احمد سالم ربيع علي (سالمين) من دخول المبنى لمباشرة مهام عمله .
وقالت قيادة السلطة المحلية بعدن في بيان اصدرته وتلقته صحيفة "عدن الغد" انه حان الوقت ان يتم وقف العبث الذي تمارسه القوات التي تسيطر على مبنى المحافظة .
واكدت قيادة السلطة المحلية بعدن ان هذه القوات سبق لها وان منعت المحافظ المفلحي من دخول مبنى المحافظة .
وقالت قيادة السلطة المحلية ان هذا المنع عطل جهود السلطة المحلية لإخراج عدن من ازمتها الحالية التي تعاني منها وبينها ازمة المشتقات النفطية والكهرباء وغيرها .
ودعت قيادة السلطة المحلية بعدن كافة ابناء عدن الى الوقوف الى جانب المحافظ المفلحي وقيادة السلطة المحلية بالمدينة مطالبة بوقف هذه الممارسات التي وصفتها بالعابثة .
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