صورة من البيان الذي تلقته صحيفة عدن الغد

ادانت قيادة السلطة المحلية بمحافظة عدن منع القوات الامنية التي تسيطر على مبنى المحافظة وكيل محافظة احمد سالم ربيع علي (سالمين) من دخول المبنى لمباشرة مهام عمله .

وقالت قيادة السلطة المحلية بعدن في بيان اصدرته وتلقته صحيفة "عدن الغد" انه حان الوقت ان يتم وقف العبث الذي تمارسه القوات التي تسيطر على مبنى المحافظة .

واكدت قيادة السلطة المحلية بعدن ان هذه القوات سبق لها وان منعت المحافظ المفلحي من دخول مبنى المحافظة .

وقالت قيادة السلطة المحلية ان هذا المنع عطل جهود السلطة المحلية لإخراج عدن من ازمتها الحالية التي تعاني منها وبينها ازمة المشتقات النفطية والكهرباء وغيرها .

ودعت قيادة السلطة المحلية بعدن كافة ابناء عدن الى الوقوف الى جانب المحافظ المفلحي وقيادة السلطة المحلية بالمدينة مطالبة بوقف هذه الممارسات التي وصفتها بالعابثة .

المزيد في أخبار وتقارير الخبر الذي لم يتوقع اليمنيون ان يقرأوه ولو بعد الف عام لم يتوقع اليمنيون خلال السنوات الماضية ان يطالعوا خبرا صحفيا ولو بعد الف عام ولكنهم وبعد عامين من اندلاع الحرب قرأوه على صدر العشرات من وسائل الإعلام المحلية . وكان قيادة السلطة المحلية بعدن تدين منع سالمين من دخول مبنى المحافظة وتدعو ابناء عدن لاتخاذ موقف ادانت قيادة السلطة المحلية بمحافظة عدن منع القوات الامنية التي تسيطر على مبنى المحافظة وكيل محافظة احمد سالم ربيع علي (سالمين) من دخول المبنى لمباشرة مهام عمله رئيس لجنة أبين الخدمية يؤكد على أهمية تكاتف الجميع في أبين لانتشال المحافظة من واقعها المؤلم كد الأخ الحاج ياسر العسيري -رئيس لجنة أبين الخدمية أبين والشخصية الاجتماعية المعروفة في مديرية خنفر وأبين في تصريح له أكد على أهمية وضرورة التآلف ووحدة