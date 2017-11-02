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قيادة السلطة المحلية بعدن تدين منع سالمين من دخول مبنى المحافظة وتدعو ابناء عدن لاتخاذ موقف

صورة من البيان الذي تلقته صحيفة عدن الغد
الخميس 02 نوفمبر 2017 10:36 مساءً
عدن((عدن الغد) خاص:

ادانت  قيادة السلطة المحلية بمحافظة عدن منع القوات الامنية التي تسيطر على مبنى المحافظة وكيل محافظة احمد سالم ربيع علي (سالمين) من دخول المبنى لمباشرة مهام عمله .

وقالت قيادة السلطة المحلية بعدن في بيان اصدرته وتلقته صحيفة "عدن الغد" انه حان الوقت ان يتم وقف العبث الذي تمارسه القوات التي تسيطر على مبنى المحافظة .

واكدت قيادة السلطة المحلية بعدن ان هذه القوات سبق لها وان منعت المحافظ المفلحي من دخول مبنى المحافظة .

وقالت قيادة السلطة المحلية ان هذا المنع عطل جهود السلطة المحلية لإخراج عدن من ازمتها الحالية التي تعاني منها وبينها ازمة المشتقات النفطية والكهرباء وغيرها .

ودعت قيادة السلطة المحلية بعدن كافة ابناء عدن الى الوقوف الى جانب المحافظ المفلحي وقيادة السلطة المحلية بالمدينة مطالبة بوقف هذه الممارسات التي وصفتها بالعابثة .

 


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