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رئيس لجنة أبين الخدمية يؤكد على أهمية تكاتف الجميع في أبين لانتشال المحافظة من واقعها المؤلم

الخميس 02 نوفمبر 2017 10:26 مساءً
ابين(عدن الغد)خاص:

كد الأخ الحاج ياسر العسيري -رئيس لجنة أبين الخدمية أبين  والشخصية الاجتماعية المعروفة في مديرية خنفر وأبين في تصريح له أكد  على أهمية  وضرورة التآلف ووحدة الصف ونبذ الفرقة وصدق النوايا والتكاتف بين أبناء  محافظة أبين الجريحة في ظل  التحديات والهموم والقضايا التي عانت وتعاني منها أبين   وهي تحديات وهموم وقضايا متراكمة منذ سنوات طويلة وما زاد الطين بله الأحداث والحروب التي عاشتها المحافظة خلال الأعوام الفائتة وتداعيات وآثار كل هذا على شتى الجوانب في أبين حد قوله .

ويتابع العسيري :

نتابع  عن كثب مايكتب ويتم تناوله  في مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها في  مطالبة محافظ المحافظة  بعمل كذا وفعل كذا والتوجه إلى عمل كذا وكذا وغير ذلك وبكل تأكيد قيادة السلطة المحلية في محافظة أبين تدرك و تتفهم كل هذا لكننا في المقابل قلنا ونقول أن محافظ محافظة أبين اللواء الركن أبوبكر حسين سالم جاء ومنذ اليوم الأول لتعيينه لخدمة أبناء أبين ويعمل بأقصى جهد ممكن ومتاح وفي نفس الوقت نقول أيضا  أن الأخ المحافظ أبوبكر  لايملك عصا سحرية حتى يلبي  طلبات واحتياجات  الكل ولعلنا هنا نقولها هنا  للكل بصراحة كاملة .

أن المحافظ  جاء ليقدم شي للناس وهو يعمل  في ظروف صعبه جدا وواقع استثنائي  والكل يدرك هذا و قلناها مرارا وتكرارا ساعدوا هذا الرجل فهو خير لأبين وأهلها التفوا حوله قفوا معه حطوا اياديكم بيديه بنية صادقة نقية  سليمة بعيده عن السياسة والتعصب الفردي والحزبي وبعيدا عن المصالح الشخصية او أي مصالح ضيقة أخرى اجعلوا الهدف واحد ورئيسي وهو بناء أبين .

هدف واحد هو بناء أبين وانتشالها من واقعها المؤلم والصعب الذي يتطلب تكاتف الجميع في أبين  والتفافهم حول المحافظ وأن كانت الاحتياجات كبيرة فيجب أن يتم إنجاز ما يمكن إنجازه  ونتطلع من الحكومة أن تولي محافظة أبين الاهتمام الحقيقي والمناسب والكافي وأن تقدم الحكومة كل ما التزمت به تجاه أبين.

* نائف زين 


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كد الأخ الحاج ياسر العسيري -رئيس لجنة أبين الخدمية أبين  والشخصية الاجتماعية المعروفة في مديرية خنفر وأبين في تصريح له أكد  على أهمية  وضرورة التآلف ووحدة




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