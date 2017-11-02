مجزرة جديدة ترتكبها المليشيا بحق أطفال تعز ضحيتها 5 شهداء و 4 جرحى
الخميس 02 نوفمبر 2017 08:20 مساءً
( عدن الغد ) متابعات :
( عدن الغد ) متابعات :
استشهد خمسة اطفال واصيب اربعة اخرين جراء استهداف المليشيا الانقلابية مساء اليوم الخميس بقذيفة هوزر منزل احد المواطنين بشارع الثلاثين غرب مدينة تعز.
واكدت مصادر محلية استشهاد خمسة اطفال وجرح اربعة اخرين جراء سقوط قذيفة هوزر على منزل في منطقة عنصوة بشارع الثلاثين اطلقتها المليشيا االانقلابية المتمركزة في شارع الخمسين .
واضافت المصادر ان الاربعة الجرحى اصابتهم خطرة والعدد مرشح لزيادة اعداد الشهداء .
واعتادت المليشيا الانقلابية على قصف الاحياء السكنية بمدينة تعز والقرى في ريف المدينة متسببة في جرائم دموية بحق المدنيين وغالبيتهم من الاطفال والنساء وسط صمت المنظمات الحقوقية الدولية والأممية .
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