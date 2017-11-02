مجزرة جديدة ترتكبها المليشيا بحق أطفال تعز ضحيتها 5 شهداء و 4 جرحى

مقالات الرأي

ناصر الساكت الإنتقالي بين "الإنتقاص" و"الإقتصاص" !! بعيدا عن سياسة (الإنتقاص) القبيحة ومحاولات "الإستعداء" و"الإستعلاء" التي تمارسها قيادة المجلس الانتقالي

عبدالجبار ثابت الشهابي لماذا أزمة الخدمات الدائمة في عدن؟! لماذا المشاكل المتوالية في خدمات الكهرباء والماء في العاصمة السياسية المؤقتة؟! لماذا الأزمة، وخصوصا في

صالح علي الدويل باراس حراك الرئيس .. دعم الانتقالي قرر الرئيس دعوة الحراك الجنوبي ، ليس قرار بل دعوة وليست للحراك فالحراك ثورة بل لأفراد في الحراك . يكون

د. ياسين سعيد نعمان سقوط أخير بسقوط الريال اكتملت حلقة السقوط ، لم يعد هناك ما يمكن أن يسقط ، هناك شيء واحد ينتظر الجميع وهو غرق السفينة ..

محمد بالفخر ما أشبه الليلة بالبارحة قبل نصف قرن من الزمان وفي مرحلة النضال الوطني ضد المستعمر البريطاني كان للعلماء والدعاة والمصلحين قصب السبق

د. يوسف سعيد احمد تدهور متسارع ومخيف لقيمة العملة الوطنية قد يسبق الانهيار؟! عندما تتدهور قيمة اي عملة وطنية وبشكل دراماتيكي و متسارع وفي اي بلد كان مندمج اقتصاديا مع الخارج

عبدالوهاب طواف مشاهدات من رحلتي إلى الرياض وإلى اليمن في زيارتي إلى الرياض ومن ثم إلى اليمن أُتيحت لي الفرصة للقاء نائب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وبعض نوابه،

د.عبدالرحمن الوالي ما أسهل النواح لا كهرباء، وكثيرا أيضا لا ماء، ناهيك عن غياب الأمن والرواتب وغيرها من المبكيات الكثير. إذن ما الحل؟ نرى أن

عبدالله أحمد الحوتري اخر العلاج الكي .. ومن الاحتجاجات العصيان اخر شيء لا يوجد شعب كشعبنا الجنوبي صبور على حكومته الفاشلة في ادارة الدولة ، تلك الحكومة المشهود لها بفساد وصل الى