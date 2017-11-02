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السفير باحميد يلتقي وزير الشؤون الاسلامية الماليزي

حضر الاجتماع المستشار غسان محمد العرشي مسؤول الشؤون القنصلية بالسفارة اليمنية في كوالالمبور.
الخميس 02 نوفمبر 2017 06:07 مساءً
كوالالمبور((عدن الغد) خاص:

التقى سفير بلادنا لدى ماليزيا الدكتور عادل محمد باحميد صباح اليوم بالعاصمة الادارية الماليزية بوتراجايا بالوزير جنرال جميل خير باهاروم الوزير بمكتب رئيس الوزراء للشؤون الاسلامية، وتم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون المشتركة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها.

وقدم السفير باحميد في مستهل اللقاء للوزير الماليزي نبذة عن تطورات الاوضاع في اليمن والجهود التي تبذلها الحكومة الشرعية في سبيل استعادة الدولة ودعم كل فرص السلام والتعاون مع مجهود الأمم المتحدة في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار وفقا والمرجعيات الثلاث من المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني اليمني والقرار الأممي ٢٢١٦، موضحا دور التحالف العربي في دعم الشرعية والشعب اليمني.

كما أعرب السفير باحميد للوزير باهاروم عن عميق الامتنان والشكر الذي تكنه اليمن حكومة وشعبا لماليزيا على كل ما قدمته ولا تزال تقدمه من مساندة لليمن في هذا الوضع الصعب الذي تمر به مما يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين.

من جانبه أكد الوزير باهاروم عن اعتزازه بالعلاقات الوطيدة التي تجمع البلدين وعن تقديره للجهود التي تبذلها السفارة في خدمة رعاياها.

وقد تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة باجراءات عقود الزواج للمواطنين اليمنيين داخل ماليزيا وآليات توثيقها بالتعاون بين الهيئة الماليزية الفيدرالية (جاوي) والسفارة اليمنية، وتم في ختام الاجتماع تبادل الهدايا التذكارية بين الجانبين.

حضر الاجتماع المستشار غسان محمد العرشي مسؤول الشؤون القنصلية بالسفارة اليمنية في كوالالمبور.


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السفير باحميد يلتقي وزير الشؤون الاسلامية الماليزي
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