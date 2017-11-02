محسن بن فريد : من العار عليا أن يصل حال العاصمة عدن إلى الحضيض بعد عامين ونصف من التحرير

شعر أمين عام حزب رابطة الجنوب العربي (الرابطة)، بالعار لما وصلت إلى العاصمة عدن، وذلك بعد عامين ونصف من التحرير .

واستغرب عضو المجلس الانتقالي الجنوبي / محسن بن فريد العولقي أمين عام حزب الرابطة، في تغريدة على تويتر من ما آلت إليه الاوضاع في العاصمة عدن، بعد أن وصل بها الحال إلى الحرمان من مقومات الحياة لبسيطة كالكهرباء وشبكة الانترنت ونفاذ المشتقات النفطية .

وقال بن فريد في تغريدته :"هل معقول أن يصل حال #عدن إلى الحضيض الذي هي فيه الآن؟ عدن، زهرة المدائن، وأهلها الطيبين، مقطوعين عن العالم: لا كهرباء ولا تلفزيون ولا شبكة نت. والمستشفيات تكاد أن تقفل أبوابها. وطفح المجاري يزكم الأنوف".

وأشار إلى أنه من العار أن تصل العاصمة عدن إلى ما آلت إليه في ظل تحالف 11 دولة، مشيراً إلى أن الصمت على هذا يُعدُ جريمة، حيث قال :"كل ذلك بعد سنتين ونصف من التحرير؟ إنه لعار.. وأي عار (علينا جميعاً) #الصمت_جريمة".