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سياسي جنوبي : من يعارضون تمثيل الحراك الجنوبي للقضية الجنوبية شعروا بخطر اقتراب هادي من تهديد حلمهم في تمثيل الجنوب !

الخميس 02 نوفمبر 2017 01:55 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:

اتهم سياسي جنوبي بعض الجنوبيين الذي ثاروا على القرار الذي اتخذه الرئيس عبدربه منصور هادي باعتبار الحراك الجنوبي الممثل الوحيد عن القضية الجنوبية .

وقال الكاتب الجنوب عبدالكريم السعدي في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"ثارت ثائرة البعض تجاه حديث الرئيس هادي حول الحراك الجنوبي واعتباره الحامل السياسي للقضية الجنوبية".

واتهم السعدي من يشنون الحملة على قرار تنصيب الحراك ممثلاً للقضية الجنوبية بالخائفين على مناصبهم في تمثيل الجنوب، حيث قال :"هذا البعض رمى بالسياسة على يمينه والجنوب على شماله وكشر عن انيابه ضد الدعوة مباشرة لأنه شعر بخطر اقتراب هادي من تهديد حلمه في تمثيل الجنوب !، لا يهم هؤلاء أن كان حديث هادي في هذه المرحلة يخدم قضيتنا وانصب همهم فقط على الدفاع عن أحلامهم الخاصة جدا".

ووجه السياسي الجنوبي عبدالكريم السعدي تساؤلاً للمعارضين عن من سمح للرئيس هادي بالدخول إلى أرضهم، حيث قال "|(نقول لهؤلاء ..)، إن قبلتم بالأخ هادي جنوبيا فقد قال ما هو حق لأي جنوبي أن يقوله .. وإن كنتم تنظرون إلى الأخ هادي كخصم فإن الخصم لا يدخل إلى عقر دارك إلا إذا فتحت الباب له من الداخل ، فلتتفقدوا أنفسكم وتسألوا من الذي فتح الباب ؟؟؟؟؟؟".

 

عبدالكريم سالم السعدي

2 نوفمبر 2017م


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سياسي جنوبي : من يعارضون تمثيل الحراك الجنوبي للقضية الجنوبية شعروا بخطر اقتراب هادي من تهديد حلمهم في تمثيل الجنوب !
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