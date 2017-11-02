قيادة التحالف العربي تلتقي مشائخ ووجهاء مديرية المحفد بمحافظة أبين

التقت قيادة التحالف العربي بعدن يوم الأربعاء مشائخ ووجهاء مديرية المحفد بمحافظة أبين وذلك للأستماع الى ما تحتاجه المديرية من مشاريع مؤكدين عزمهم على تنفيذ العديد من المشاريع التنموية والبنى التحتية.

وفي مستهل اللقاء الذي أتى ضمن إطار مساعي التحالف العربي الرامية للالتقاء بالقبائل والمشائخ الجنوبية وتنسيق العمل المشترك ، رحبت قيادة التحالف العربي بالمشائخ والأعيان والوجهاء من أبناء مديرية المحفد الذين قدموا إلى عدن لعقد هذا اللقاء.

وأشاد قادة التحالف بالمواقف الشجاعة لابناء المحفد خاصة وأبين عامة في التصدي لقوى الانقلاب ممثله بمليشيات الحوثي والمخلوع صالح وكذلك تعاونهم في الحرب على الإرهاب ، والتي كان اخارها تعاونهم مع الحملة الأمنية الأخيرة على الجماعات الإرهابية في مديرية المحفد اخر معاقل الارهاب بأبين.

كما أكدت قيادة التحالف العربي بأنهم وبعد الاستماع الى المشائخ والوجهاء سوف تعمل على تنفيذ العديد من المشاريع في مجال التعليم والصحة بالإضافة الى اعتماد محطة كهرباء جديدة للمديرية.

من جانبهم أشاد مشائخ ووجهاء وأعيان المحفد بالمواقف الأخوية الصادقة والمشرفة لقيادة التحالف العربي الى جانب أبناء أبين خصوصا والجنوب عموما ، مثمنين الدور الريادي للإمارات في دعمها لمختلف المجالات منذ انطلاق عاصفة الحزم.

واثنوا على الجهود الداعمة للحرب على الارهاب في محافظة أبين ومديرية المحفد بوجه خاص وتطهيرها من الإرهاب ، والتي كان للامارات دور بارز فيها ، مؤكدين وقوفهم إلى جانب التحالف العربي حتى تحقيق كامل أهداف عاصفة الحزم.

شاكرين قيادة التحالف على ابداء دعمهم للمديرية وتنفيذ عدد من المشاريع التنموية في العديد من الجوانب الخدمية التي ستخدم أبناء المديرية ، بعد أن اندحر منها الإرهاب ، الذي كان يشكل عائق امام التنمية.

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