عادل اليافعي : هذه أسوأ صورة في تاريخ الجنوب

نشر الإعلامي الجنوبي عادل اليافعي صورة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حيث وصف الصورة بأنها أسوأ صورة في تاريخ الجنوبيين .

وتحسر الإعلامي عادل اليافعي على غدر الشماليين لتوقيع الوحدة اليمنية وعملية غدرهم لها، مشيراً إلى أن هذه الصورة ستظل عالقة في أذهان كل جنوبي إلى قيام الساعة .

وقال اليافعي في تغريدته على تويتر :"أسوأ صورة في تاريخنا القديم والحديث ومنذ الخليقة وستبقى عالقة في اذهاننا حتى الساعة عندما سلمنا لهم وطن ثم غدروا بِنَا مرات ومرات ومرات !".

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