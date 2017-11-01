MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الأربعاء 01 نوفمبر 2017 07:02 مساءً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير اشهار مرتقب لتحالف قوى سياسية جنوبية
أخبار وتقارير

اشهار مرتقب لتحالف قوى سياسية جنوبية

الأربعاء 01 نوفمبر 2017 06:46 مساءً
الرياض (عدن الغد) خاص:

علمت صحيفة (عدن الغد) ان تحالف جنوبي كبير داعم للشرعية ومشروع الدولة الاتحادية سيتم اشهاره قريبا .

 

وقالت مصادر جنوبية بالعاصمة السعودية الرياض ان التحالف الجنوبي الجديد سيضم عشرات المكونات من قوى الحراك الجنوبي السلمي والمقاومة الجنوبية والأحزاب السياسية والكتلة الجنوبية في مجلس النواب والكتل الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني ومؤتمر الرياض بالإضافة الى ممثلين عن منظمات المجتمع المدني والشباب والمرأة وجمعيات المتقاعدين الجنوبيين.

 

ويقوم مشروع وثيقة التحالف الجنوبي الجديد على ثلاثة مبادئ رئيسية هي: دعم شرعية الرئيس هادي المنتخبة، والتمسك بالشراكة الوطنية بين الجنوب والشمال في بناء الدولة الاتحادية، وتمثيل الجنوب في المحافل السياسية وفقا للمرجعيات الثلاث المعترف بها دوليا.

 

التحضير لهذا التحالف الجنوبي يجري منذ أشهر في لقاءات تشاورية تمت في عدن والرياض وعواصم عربية أخرى، ومن المتوقع ان يتم اشهاره خلال شهر نوفمبر الجاري.


المزيد في أخبار وتقارير
وفد من الصحفيين يزور الاسير المرقشي المعتقل في زنازين الانقلابيين بصنعاء
قام وفد من الصحفيين صباح اليوم بزيارة خاصة إلى عميد الاسرى الجنوبيين الاسير احمد عمر العبادي المرقشي والذي يقبع في زنازين الاحتلال اليمني والذي تم اعتقاله على
اشهار مرتقب لتحالف قوى سياسية جنوبية
علمت صحيفة (عدن الغد) ان تحالف جنوبي كبير داعم للشرعية ومشروع الدولة الاتحادية سيتم اشهاره قريبا .   وقالت مصادر جنوبية بالعاصمة السعودية الرياض ان التحالف
إعلاميو مودية: ندين ونستنكر العملية الإرهابية التي استهدفت سيارة مدير الإعلام بقنبلة يدوية
أدان إعلاميو مودية العمل الإرهابي الجبان الذي تعرض له الأستاذ أنور الصوفي مدير مكتب الاعلام في مديرية مودية ورئيس لجنة صرف الحوالات النقدية للمستفيدين من صندوق




شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
قائد الحزام الامني بكريتر يعلن استقالته من منصبه ويتعهد بسحب كافة القوات التابعة له
وثيقة هامة بالرياض جرى تعديلها بالاعتراف بالحراك الجنوبي كممثل عن القضية الجنوبية
القاضي الهتار: نحن نقف على مسافة واحدة من كافة الاطراف وفي مقدمتهم الحراك الجنوبي
قوة عسكرية بتريم تعتقل دارسا اجنبيا 
باسندوه يظهر مجددا ويقول :" لهذه الاسباب بكيت قبل سنوات وهذا ما افعله كل يوم
مقالات الرأي
في زيارتي إلى الرياض ومن ثم إلى اليمن أُتيحت لي الفرصة للقاء نائب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وبعض نوابه،
لا كهرباء، وكثيرا أيضا لا ماء، ناهيك عن غياب الأمن والرواتب وغيرها من المبكيات الكثير. إذن ما الحل؟ نرى أن
لا يوجد شعب كشعبنا الجنوبي صبور على حكومته الفاشلة في ادارة الدولة ، تلك الحكومة المشهود لها بفساد وصل الى
مشهدٌ مرعب يتنادى له أهلنا في عدن دونما إدراك للسيناريو المُعد لهم في الخفاء والكواليس برغم انهم أصحاب حق في
قرار الرئيس هادي اليوم الغريب والمفاجئ والذي يتجاهل ان الحراك الجنوبي شعبيا قد فوض المجلس الانتقالي، بدأ
الإعلان هو مجموعة من الكلمات والصور , الغرض منها التأثير على الفرد وتثبيت اختياره على المعروض أمامه ,
اعتذر رئيس حكومة الشرعية اليمنية احمد بن  دغر ضمنياً للرئيس عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي
   لا تكاد تطأ قدماي كل صباح أرض البريقة إلاّ وقد سبقني النظر نحو ذلك البساط الأبيض من الصحف المتراصة على
دأَبنا على الدعوة إلى الالتقاء الجنوبي انطلاقاً من إدراكنا أهمية هذه الخاصية في انتصار قضيتنا. وبذَلنا جهدنا
القراءة السريعة لحوادث إقليم كردستان وإعلان كاتالونيا استقلالها من جانب واحد تثير تساؤلات عدة حول موقف
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
مبارك التعيين
شكر وتقدير
وفيات
عزاء ومواساة
الشيخ المفلحي يعزي في وفاة الحاج عبدالرحيم سعيد الثوير الشاعري
جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017