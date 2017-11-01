هل يستطيع نجل سالمين تحريك المياه الراكدة في عدن؟!

أصدر دولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر قرارا بتكليف الأستاذ أحمد سالم ربيع قائما بأعمال محافظ محافظة عدن لحين عودة المحافظ المفلحي من الخارج.

وجاء قرار تكليف الأخ أحمد سالم قائما بأعمال المحافظ في ظل ظروف صعبة تعيشها عدن بعد التدهور الكبير في الجانب الخدماتي.

وخلال السنوات الماضية تقلد الأستاذ أحمد وهو نجل الرئيس الجنوبي الأسبق سالم ربيع علي (سالمين) منصب وكيل أول محافظة عدن.

ويعد أحمد سالمين من رجال الدولة والمسؤولين القليلين في عدن الذين تربطهم علاقة متينة مع مختلف الأطراف ولا ينتمي لطرف سياسي.

ويأمل المواطنون في عدن ان يسهم تكليف أحمد سالمين قائما بأعمال المحافظ في حلحلة الازمات في عدن واخراجهم من الوضع السيء الذي باتوا يعيشونه.

وسبق للقائم بأعمال المحافظ الاستاذ أحمد سالمين القيام بأدوار كبيرة لاخراج عدن من أزماتها فقد كان حاضرا كأحد وكلاء المحافظة في أزمة العام 2011 وكذا خلال حرب المليشيات على عدن في العام 2015 وأيضا كان معاصرا لجميع الازمات خلال العامين الماضية.

وتقف امام القائم بأعمال المحافظ عدة ملفات تحتاج الى حلحلة أهمها الكهرباء والمشتقات النفطية.

وتعيش عدن أوضاعا صعبة في ظل التدهور الكبير في الخدمات ووصول ساعات انطفاء الكهرباء الى أكثر من 20 ساعة في اليوم.

كما أن أزمة المشتقات النفطية التي تعصف بعدن زادت من معاناة أهلها وباتت تؤرق مضاجعهم.

ويرى مراقبون أن تكليف نجل سالمين للقيام بأعمال المحافظ ناتج عن الصراع بين المحافظ المفلحي ورئيس الحكومة أحمد بن دغر.

وتبادل رئيس الحكومة ومحافظ عدن الاتهام حول سحب أكثر من 14 مليون دولار من ايرادات المحافظة.

فهل يستطيع الرجل المعروف بحنكته الادارية والذي يعرف جيدا دهاليز السلطة المحلية بعدن تحريك المياه الراكدة وحلحلة الأزمات في المدينة التي توصف بأنها العاصمة؟!.