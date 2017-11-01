السعدي : قرار الرئيس هادي بالاعتراف بالحراك الجنوبي ممثلا للقضية الجنوبية وضع الرجل في مرحلة متقدمة جدا على دعاة الثورة المنبطحين

قال القيادي الجنوبي عبدالكريم السعدي ان قرار الرئيس هادي بالاعتراف بالحراك الجنوبي ممثلا للقضية الجنوبية وضع الرجل في مرحلة متقدمة جدا على دعاة الثورة المنبطحين

واكد "السعدي ان قرار الرئيس عبدربه منصور هادي الأخير بشأن الحراك الجنوبي وضع الرجل في مرحلة متقدمة جدا على دعاة الثورة المنبطحين من حيث أنه ظهر أكثر حرصا على وحدة الجنوب وثواره وقال كلمته التي اكيد لن يتجاهلها التاريخ كما لن يتجاهل الأفعال الصبيانية لمن ارادوا تجزئة الحراك الجنوبي ومقاومته خدمة لاطماع سلطوية تسيطر عليهم وعلى سلوكهم. .!

وأضاف قائلا :" حقيقة أن البعض من المتسابقين على عرض أنفسهم كأوصياء على الجنوب واتخذوا من شتيمة الرجل والتقليل من قدراته ووصمه بخيانة الجنوب وسيلة للترويج لمشاريعهم التابعة غير المتبوعة قد أصيبوا بصدمة أفقدتهم توازنهم فقد رسموا الصورة بأن لايسبقهم أحد في ادعاء الحرص على الجنوب وأهله ثم جاءت دعوة الرئيس هادي لتضعهم في وضعهم الطبيعي وتؤكد لهم أن الجنوب ملك كل أهله أينما تواجدوا وان الحرص على الجنوب والإخلاص له ليس بالضرورة أن يقترن بتمثيله والاستحواذ عليه ونفي الآخر الجنوبي ..!

نأمل أن يقطع إخوتنا حبل تبعيتهم ويعودون إلى رشدهم ويتذكروا أن الجنوب دفع أغلى مايملك لاستعادة حريته ووطنه وليس لخلق مارثون جل مايصبوا إليه أبطاله أن ينتزعوا اعتراف بملكيتهم الخاصة لهذا الجنوب !!!!.