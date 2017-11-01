ضربة جوية للتحالف بقيادة السعودية تقتل 21 في اليمن
أشخاص يتجمعون في موقع هجوم ضربة جوية في صعدة يوم الأربعاء. تصوير: نايف رحمة - رويترز
الأربعاء 01 نوفمبر 2017 12:52 مساءً
رويترز
رويترز
قال شاهد من رويترز إن ضربة جوية نفذها التحالف بقيادة السعودية قتلت 21 شخصا في سوق بمحافظة صعدة في شمال اليمن يوم الأربعاء.
وحول الهجوم الذي وقع في مديرية سحار على الحدود مع السعودية السوق إلى كومة من الصفائح الملتوية. وجمعت الفرق الطبية الجثث ورصتها إلى جوار بعضها.
وشن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية آلاف الضربات الجوية على حركة الحوثي المسلحة في اليمن والتي تنحدر من محافظة صعدة وتسيطر الآن على معظم مناطق البلاد.
ولم تحقق الحرب المستمرة منذ عامين ونصف العام هدفها حتى الآن وهو إعادة الحكومة المعترف بها دوليا إلى السلطة. وتسبب الصراع في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم وأسفر عن مقتل عشرة آلاف شخص على الأقل.
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