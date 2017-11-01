النمري:التحالف العربي ينشر الفوضى في كافة انحاء اليمن
الأربعاء 01 نوفمبر 2017 12:20 مساءً
تعز ((عدن الغد)) خاص:
تعز ((عدن الغد)) خاص:
قال الإعلامي اليمني ومراسل قناة الجزيرة "سمير النمري" ان التحالف العربي بات ينشر الفوضى في عموم اليمن وذلك في اعنف تصريحات له ضد التحالف العربي.
وقال "النمري" ان الواقع يقول إن محافظ عدن عبدالعزيز المفلحي بات من الماضي ولن يعود الى عدن .
وأضاف قائلا :" المحافظ الذي منعه التحالف العربي من دخول مبنى المحافظة خلال الشهور الماضية ، وكذلك أيضا لم تتعاون معه الحكومة في تنفيذ برنامجه الموكل إليه ، قرر عدم العودة نهائيا الى عدن ليجعل عاصمة البلاد الحالية في مهب الريح .
لا ندري ما الذي يريده التحالف بالضبط ، ولا إلى أين تتجه بوصلته ولا الأهداف التي يسعى لتحقيقها !!
لا نرى سوى الفوضى التي ينشرها في كل مكان
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