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اليمن: "أنصار الله" يعلنون مقتل وإصابة العشرات من قوات الرئيس هادي

الأربعاء 01 نوفمبر 2017 12:14 مساءً
صنعاء — سبوتنيك.

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) مقتل وإصابة العشرات من قوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي المدعومة من التحالف العربي، بينهم قيادات بارزة خلال معارك التصدي لعملية واسعة لقوات الجيش اليمني شرق صنعاء وسط اليمن.

ذكرت وسائل إعلام تابعة لجماعة "أنصار الله"، إنه تم التصدي لزحف متعدد المحاور نفذته قوات الرئيس هادي اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر/ تشرين الأول، باتجاه جبال المنارة والقرن والصافح في مديرية نهم، بالتزامن مع شن 16 غارة من طيران التحالف.

 وأضافت، أن من بين قتلى الجيش اليمني العميد بكيل يحيى ظفر قائد لواء حفظ السلام، وأركان حرب اللواء، وادريس الدميني قائد الكتيبة الأولى في اللواء 139، والقيادي الميداني إبراهيم بلغيث.

 وأشارت إلى أنه تم تدمير مدرعة "بي أم بي" للجيش اليمني وآلية عسكرية أخرى ومعدل 23 خلال المعارك، وأن الجيش اليمني لم يحقق أي تقدم خلال الهجوم.

 


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