مقتل جندي سعودي في مواجهات مع الحوثيين على الشريط الحدودي مع اليمن
جندي سعودي على الحدود مع اليمن - أرشيف
الأربعاء 01 نوفمبر 2017 11:45 صباحاً
عدن (عدن الغد) وكالات:
عدن (عدن الغد) وكالات:
قتل جندي سعودي، في وقت متأخر من مساء أمس، على الشريط الحدودي مع اليمن، جراء اشتباكات مسلحة مع مليشيات الحوثي وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح.
وقالت وسائل اعلام سعودية "إن الجندي خالد بن محمد حمد النخيفي" قتل في مهمة عسكرية على الشريط الحدودي بالحدّ الجنوبي في منطقة نجران، خلال أدائه واجبه.
وأضافت المصادر أنه من المقرر وصول جثمان الجندي خالد إلى جازان، قادمًا من منطقة نجران، تمهيدًا لتشييعه بعد صلاة العصر اليوم الأربعاء.
ومنذ أكثر من عامين تدور معارك على الحد الجنوبي للمملكة ضد مليشيا الحوثي وصالح التي تحاول اختراق الحدود السعودية.
وتتلقى المليشيا الانقلابية خسائر كبيرة في جبهة الحدود التي تحولت إلى مقبرة مفتوحة تلتهم مقاتلي الانقلابيين.
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