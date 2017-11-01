ناشطون يمنيون يشعلون حملة لنبش الصور القديمة في الفيسبوك

أشعل ناشطون يمنيون منذ يومين حملة لنبش الصور الشخصية القديمة في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وبدأ كثير من الناشطين في البحث في صفحات أصدقائهم عن صور قديمة قد تكون غير محببة لهم، ثم إعادة إظهارها للعامة مجدداً، بغرض إحراجهم، فيما لجأ آخرون الى نشر صور لهم قديمة تجاوز عمر بعضها 30 عاما.

ولاقت الحملة رواجا كبيرا بين المستخدمين اليمنيين، فيما يعزو كثيرون ذلك الى تردي الاحوال المعيشية بشكل كبير داخل البلاد، ما دفع كثيرا من الناس الى محاولة ابتكار طرق جديدة للتسلية.

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