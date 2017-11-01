ناشطون يمنيون يشعلون حملة لنبش الصور القديمة في الفيسبوك
الأربعاء 01 نوفمبر 2017 11:31 صباحاً
عدن (عدن الغد) خاص:
عدن (عدن الغد) خاص:
أشعل ناشطون يمنيون منذ يومين حملة لنبش الصور الشخصية القديمة في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
وبدأ كثير من الناشطين في البحث في صفحات أصدقائهم عن صور قديمة قد تكون غير محببة لهم، ثم إعادة إظهارها للعامة مجدداً، بغرض إحراجهم، فيما لجأ آخرون الى نشر صور لهم قديمة تجاوز عمر بعضها 30 عاما.
ولاقت الحملة رواجا كبيرا بين المستخدمين اليمنيين، فيما يعزو كثيرون ذلك الى تردي الاحوال المعيشية بشكل كبير داخل البلاد، ما دفع كثيرا من الناس الى محاولة ابتكار طرق جديدة للتسلية.
تعليقات القراء
285262
[1] خير اهبل
الأربعاء 01 نوفمبر 2017
الجعدي | الجنوب العربي
الى هذا المستوى المتدني من الثقافة قد وصلنا لها...بين كل الأخبار والمقالات اليوميه العلميه والثقافية، اخترتم هذا المقال لنشره. اارجو من عدن الغد ان تكون بمستوى الثقافة والفنية المهنيه بما يكفي لأي صحيقه اخباريه
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- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
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