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الدولار يعاود الارتفاع امام الريال عقب يومين من التراجع

الثلاثاء 31 أكتوبر 2017 11:14 مساءً
عدن((عدن الغد) خاص:

عاود الدولار الامريكي ارتفاع اسعار صرفه يوم الثلاثاء عقب عدة ايام من التراجع .

وقال متعاملون في سوق الصرف المحلية بعدن ان الدولار بلغ 415 ريال في حين بلغ سعر صرف الريال السعودي 109 ريالات يمنية لكل ريال سعودي.

ويأتي تدهور سعر العملة المحلية وسط حالة من غياب الاجراءات الحكومية حيال حالة التدهور هذه .

وتسبب انهيار سعر صرف العملة المحلية بارتفاع اسعار السلع في السوق المحلية .

 

 


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