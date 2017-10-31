الدولار يعاود الارتفاع امام الريال عقب يومين من التراجع

مقالات الرأي

د.محمد علي السقاف نزعات الانفصال في كردستان وكاتالونيا القراءة السريعة لحوادث إقليم كردستان وإعلان كاتالونيا استقلالها من جانب واحد تثير تساؤلات عدة حول موقف

بدر قاسم محمد قرية القاع الأبيض المتوسط ! قرية " امصرة " القرية الهادئة الوديعة الرابضة وسط قاع أبيض خصيب يكسوه اخضرار المزروعات الموسمية عادة.. يمكنك

علي نعمان المصفري من وكن على خُصٓارْ جاره خٓصٓمْ والمثل الجزائري يقول: خذ حقك بيدك. خذ حقك بيدك ولمن منتظر شعب الجنوب لأن يأخذ حقه، كل شئ دمرته الشرعية وأفسدته

عصام خليدي عــــــــــــــدن طائر الـفـيـنيـق الأسـطـوري مدينة عدن حاضنة الحب والسلام والوئام وأيقونة البحر الممتدة في إتساع ذلك الأزرق الشاسع على مد ومرأى النظر

غمدان الشريف هل التقدم نحو الأفضل فساد؟ تبادلت وسائل الإعلام وبعض المواقع الالكترونية مذكرة محافظ عدن عبدالعزيز المفحلي التي تحدثت عن سحب الحكومة

احمد سالم فضل الحقوق الفكرية والبرامج السياسية للغير يمكن القول ودون مبالغة إن النضال الثوري المتواصل لشعب الجنوب منذ عام 1994م قد غدا واحدا من اكبر المعارك

صالح الجبواني الحل حل الإنتقالي والعودة لحضن هادي! البرزاني بكل ما يملك من سجل إنتصارات عظيم حققه لإقليم كردستان في العراق، إلا أنه وبخطوة واحده غير محسوبة

رشيدي محمود هناك فرق بين من يأتي غازياً ومن يأتي مُنقذاً!! كما هو معروف ومتعارف فيه دولياً وأممياً وإنساناً بأن هناك فرق بين من يأتي لأرضكَ غازياً وبين من يأتيك مولبياً

د. مروان الغفوري لا مكان للحزام الأمني في تعز! تعز هي المحافظة الأكبر في اليمن، وهي الجهة التي خرجت منها الأحزاب والحركات الوطنية، ثم الثورة