القاضي الهتار: نحن نقف على مسافة واحدة من كافة الاطراف وفي مقدمتهم الحراك الجنوبي
عدن (عدن الغد)خاص:
قال رئيس المحكمة العليا وعضو مجلس القضاء الأعلى ، القاضي حمود الهتار " نحن نقف على مسافة واحدة من كافة الاطراف السياسية وفي مقدمتهم الحراك الجنوبي ونتطلع الى تعاون الجميع من اجل ترسيخ الامن والعدل ومكافحة الارهاب بكافة أشكاله وصوره.
وأضاف القاضي الهتار في بيان صحفي ، وزع على وسائل الإعلام ، بأن المحكمة العليا ومعها مجلس القضاء الأعلى وكافة الهيئات القضائية تسعى لاقامة العدل رغم الصعوبات والعراقيل التي تواجهها
وأشار إلى أن هناك تحركات حثيثة يقوم بها مجلس القضاء الأعلى ، وستكون ثمارها بادية للعيان في القريب العاجل.
ودعا كافة وسائل الإعلام بمختلفها إلى تحري الدقة وعدم الانزلاق وراء الإشاعات المغرضة ، داعيا إياهم في الوقت نفسه إلى مساندة الدور الوطني الذي تقوم قيادة السلطة القضائية في هذه الظروف والتي تستدعي تظافر كل الجهود ومن بينها وسائل الإعلام.
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