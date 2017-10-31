باسندوه يظهر مجددا ويقول :" لهذه الاسباب بكيت قبل سنوات وهذا ما افعله كل يوم

محمد سالم باسندوة

ولد في يناير سنة 1935 بمدينة عدن.

-أصدر في عدن صحيفتين أسبوعيتين هما "النور" و"الحقيقة"، وقد عطلتهما السلطات البريطانية.



- اعتقلته سلطات الاحتلال البريطاني في عدن مرتين في عامي 1962 و1967، لكن لم يمكث رهن الاعتقال طويلا، وفي المرة الأخيرة أبعد من عدن إلى الخارج.

-كان عضوا في قيادة "حزب الشعب الاشتراكي" منذ تأسيسه في عام 1962، وقام بتمثيله في عدد من الأقطار العربية.



- عمل عضوا في قيادة "جبهة تحرير الجنوب اليمني المحتل" منذ إنشائها في يناير 1966، وتولى مسئولية الإشراف على أحد تنظيميها الفدائيين في عدن الذي كان يتكون من العناصر السابقة في حزب الشعب الاشتراكي.

- ساهم في شرح قضية الجنوب اليمني المحتل أمام الأمم المتحدة.



- مقيم في الشطر الشمالي من اليمن منذ انتقاله إليه في أكتوبر 1965 في نزوح اختياري للانضمام إلى حركة "الكفاح المسلح".



- وقد تولى في حكومة الجمهورية العربية اليمنية المراكز التالية: وزير الشؤون الاجتماعية والعمل والشباب، مستشار سياسي لرئيس مجلس القيادة ووزير دولة، وزير للتنمية ورئيس الجهاز المركزي للتخطيط، وزير للإعلام والثقافة، عضو المجلس الاستشاري الذي يرأسه رئيس الجمهورية ومستشار لرئيس الجمهورية، مندوب دائم لدى الأمم المتحدة، عضو المجلس الاستشاري وعضو مجلس الشورى.