وثيقة هامة بالرياض جرى تعديلها بالاعتراف بالحراك الجنوبي كممثل عن القضية الجنوبية

تم ،يوم الأحد، بعاصمة المملكة العربية السعودية الرياض، اجراء تغيير هام في وثيقة تحالف القوى السياسية الداعمة للشرعية ضد الانقلاب الحوثعفاشي .

وعلمت (عدن الغد) من مصدر موثوق بالرياض ان التغيير في الوثيقة جاء وفق توجيهات صريحة وصارمة من فخامة الرئيس المشير عبدربه منصور هادي وشمل نصا يؤكد على ان الحراك الجنوبي السلمي بكافة مكوناته هو الحامل السياسي للقضية الجنوبية .

ويعد هذا النص الاضافي اعتراف رسمي من كافة الاحزاب السياسية اليمنية بقوى الحراك الجنوبي وباعتبارها الممثل السياسي للقضية الجنوبية .

واضاف المصدر ان اتصالات تجري لتوحيد مكونات الحراك في الفترة القريبة القادمة .

وشهدت العاصمة عدن خلال الشهرين الماضيين لقاءات متنوعة ضمت مكونات الحراك الجنوبي كان اخرها اللقاء التشاوري بفندق كورال .

وكثف المجلس الاعلى للحراك الثوري الذي يرأسه الدكتور صالح يحيى سعيد ونائبه الاول فؤاد راشد من لقاءاتهم بقوى الحراك ومنظمات المجتمع المدني في محاولة لتوحيدها كما اجرى تغييرات واسعة في بنيته التنظيمية الى جانب اعادته للكوادر الجنوبية التي انقطعت عن ممارسة مهامها في اطار هيئة رئاسته .

وتأتي تحركات المجلس الاعلى متزامنة مع تحركات واسعة للمجلس الانتقالي الجنوبي برئاسة الاخ عيدروس الزبيدي الذي اعلن في اجتماع هيئة رئاسته بمدينة المكلا امس عن جهوزيته للمشاركة في المفاوضات اليمنية القادمة .

وقال البلاغ الصحفي الصادر عن الاجتماع ان المجلس الانتقالي جاهز للمشاركة في الحوارات المتصلة بالأزمة اليمنية كممثل عن القضية الجنوبية .

ويأتي النص الاضافي كما يبدو في وثيقة التحالف السياسي الداعم للشرعية الممثل فيه كل الاحزاب اليمنية ليقطع على الانتقالي اي امال في مسالة الاعتراف به كممثل عن القضية الجنوبية .

ويشهد الشارع الجنوبي ونخبه جدالا واسعا بشأن من يمثله كما انعكس ذلك في احتفالية اكتوبر التي شهدت ساحتين والتي من المتوقع تكرارها في احتفالية نوفمبر مع قرب الحديث عن مفاوضات يمنية قادمة .

وظل الحراك الجنوبي بمكوناته المعروفة لسنوات يرفض الدخول في اي مفاوضات يمنية والمشاركة فيها الا عبر مفاوضات ما اسماه بمفاوضات ندية بين الشمال والجنوب حتى جاء الانتقالي بإعلانه امس رغبته في الدخول في المفاوضات اليمنية ليسقط هذا الزعم الذي ردده الجنوبيون كثيرا حين كانوا يهتفون برفضها في الساحات التي اسموها القرار قرارنا .

المزيد في أخبار وتقارير وثيقة هامة بالرياض جرى تعديلها بالاعتراف بالحراك الجنوبي كممثل عن القضية الجنوبية تم ،يوم الأحد، بعاصمة المملكة العربية السعودية الرياض، اجراء تغيير هام في وثيقة تحالف القوى السياسية الداعمة للشرعية ضد الانقلاب الحوثعفاشي . وعلمت (عدن الغد) من وزير الثقافة يوجه بصرف مساعدة عاجلة للممثل المسرحي عبدالله شرف (ابو الريش) وجه صباح الثلاثاء الموافق 31/أكتوبر/2017 الاستاذ/ مروان دماج وزير الثقافة الاستاذ وليد مهدي المدير التنفيذي لصندوق التراث بصرف مساعدة عاجلة للممثل المسرحي العدني السعدي : عدن ضحية حكومة تناست واجباتها وثورة ساومت على أهدافها ..!! قال السياسي الجنوبي والكاتب عبدالكريم السعدي ان عدن ضحية صراع مرضى السلطة . واكد السعدي ان عذابات الناس في عدن ستسمر حتى يخرجها المتصارعون من حساباتهم كسلاح