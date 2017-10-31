وزير الثقافة يوجه بصرف مساعدة عاجلة للممثل المسرحي عبدالله شرف (ابو الريش)

وجه صباح الثلاثاء الموافق 31/أكتوبر/2017 الاستاذ/ مروان دماج وزير الثقافة الاستاذ وليد مهدي المدير التنفيذي لصندوق التراث بصرف مساعدة عاجلة للممثل المسرحي العدني عبدالله شرف (ابو الريش).

حيث قام ظهر يوم الثلاثاء الموافق 31/أكتوبر/2017م الاستاذ وليد مهدي المدير التنفيذي للصندوق بزيارة للممثل المسرحي عبدالله شرف لتسليمة المساعدة والاطمئنان على صحته تنفيذا لتوجيهات الوزير .

وقال الاستاذ وليد مهدي ان الممثل المسرحي عبدالله شرف يعتبر من هامات المسرح اليمني وان ما قدم له لا يكون شيء في حقة اتجاه ما قدمه .

حضر الزيارة التفقدية كلآ من الاستاذ نزار القيسي مدير العلاقات العامة والاستاذ صلاح سالم عمر مدير عام شؤن الموظفين في وزارة الثقافة

*من قاسم جمال

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