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جرحى المقاومة الجنوبية يستنكرون ايقاف علاج أحد الجرحى في الهند

نسخة من البيان
الثلاثاء 31 أكتوبر 2017 02:48 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:

استنكر جرحى المقاومة الجنوبية الذين يتلقون العلاج في الهند توقيف علاج الجريح حسين امين من قبل ادارة شؤون الجرحى.

وقال الجرحى في بيان لهم تلقت "عدن الغد" نسخة منه، أن إدارة شؤون الجرحى اتهمت الجريح حسين بانه محرض ويقف خلف اصدار البيان السابق للجرحى.

وأكد الجرحى أن الجريح حسين برئ من الاتهام السالف الذكر مطالبين باكمال علاجه في الهند.

بسم الله الرحمن الرحيم

إلى من يهمه الأمر:

الموضوع/ توقيف علاج الجريح حسين امين

بالإشارة إلى الموضوع أعلى فإن نحن جرحى المقاومة بالهند نستنكر توقيف علاج الجريح /حسين أمين من قبل إدارة شؤون الجرحى في الهند حيت تم اتهام الجرح حسين بأنه محرض وهو من قام بإصدار البيان السابق.

ومن هنا نحن جرحى المقاومة في الهند ننفي علاقة الجريح حسين بالبيان ونأكد انه البيان كان صادر عن جميع الجرحى المتواجدين في العاصمة الهندية نيودلهي وكل توقيعنا موجودة على البيان الصادر في تاريخ 9/10/2017.

حيت ان الجريح حسين لم يكن اول شخص يتم توقيف علاج بل هناك الكثير من الجرحى حيت تقوم الإدارة بتوقف اي شخص يتكلم او يطالب بأبسط الحقوق التي نحتاجها وأيضا هناك كثير من الجرحى تم ترحيلهم قبل استكمال علاجهم في الهند ومازال ترحيل الجرحى مستمر إلى يومنا هذا.

ومن هنا نحن نطالب كل الشرفاء من قيادات المقاومة بالتدخل الفوري على ما يحصل لنا من ممارسات غير لائقة وغير مبررة من ادرة شؤون الجرحى في الهند ممثلة بمدير الملف صبري السباعي الذي يبرر كل أفعالة بأن كل ما يقوم به هيا أوامر من السفارة الإماراتية.

• صادر عن جرحى المقاومة في الهند •

بتاريخ30/10/2017 يوم الإثنين


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