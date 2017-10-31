أقرت الحكومة اليمنية، وقف إبتعاث الطلاب إلى الخارج، من جميع جهات الابتعاث الحكومية بما فيها الجامعات الحكومية وكليات المجتمع وغيرها ولمدة عامين ابتداءً من العام الدراسي الحالي 2017-2018.

جاء ذلك خلال ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر اجتماعاً للجنة العليا لمعالجة اوضاع الطلاب في الخارج التي يترأسها وزير الخارجية عبدالملك المخلافي مساء أمس الإثنين.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية “سبأ” أستثنى القرار، أوائل الثانوية العامة في الجمهورية اليمنية على أن يستمر ابتعاثهم في إطار منح التبادل الثقافي فقط.

كما أقرت اللجنة أن جهة الاختصاص الوحيدة في الابتعاث الخارجي والمنح الدراسية في الداخل هي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العاصمة المؤقتة عدن ولا تعتمد اي قرارات ايفاد وكشوفات المساعدة المالية الا بعد موافقة اللجنة الوزارية الخاصة بالابتعاد الخارجي المشكلة وتصدر من وزير التعليم العالي وعلى وزارة المالية الأ تنظر في اي مطالبات مالية أياً كانت جهة الابتعاث.

وأقر اجتماع الحكومة اليمنية، استكمال صرف مستحقات الطلبة المبتعثين في الخارج في كافة دول الابتعاث للربع الثاني بموجب الكشوفات المرفوعة من قبل وزارة التعليم العالي بما فيهم المنزلين ومعالجة وضع الطلاب الذين استلموا في الربع الاول وأوضاع سليمة ولم يصدر قرارات ايفاد لهم باستكمال كل اجرأتهم القانونية بما في ذلك قرارات الايفاد.

المزيد في أخبار وتقارير بن دغر يكلف سالمين بالقيام بمهام محافظ عدن والاخير يؤكد وجود مساعي لاخراج المدينة من ازمتها كلف رئيس الوزراء احمد عبيد بن دغر الوكيل الأول لمحافظة عدن احمد سالمين بالقيام بمهام محافظ عدن حتى عودة المحافظ عبدالعزيز المفلحي من الخارج. وبحسب التكليف جرحى المقاومة الجنوبية يستنكرون ايقاف علاج أحد الجرحى في الهند استنكر جرحى المقاومة الجنوبية الذين يتلقون العلاج في الهند توقيف علاج الجريح حسين امين من قبل ادارة شؤون الجرحى. وقال الجرحى في بيان لهم تلقت "عدن الغد" نسخة منه، أن الحكومة اليمنية تقر وقف إبتعاث الطلاب إلى الخارج لمدة عامين أقرت الحكومة اليمنية، وقف إبتعاث الطلاب إلى الخارج، من جميع جهات الابتعاث الحكومية بما فيها الجامعات الحكومية وكليات المجتمع وغيرها ولمدة عامين ابتداءً من العام

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