لقور: الرئيس هادي أصبح جزء من المشكلة في اليمن

‏قال السياسي الجنوبي الدكتور حسين بن لقور أن الرئيس هادي لم يعد جزء من الحل في اليمن والجنوب بل أصبح جزء من المشكلة.

وكتب لقور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" "الرئيس هادي لم يعد جزءا من الحل للازمة في اليمن و الجنوب بل اصبح المشكلة"، مضيفا "عجز هو و فريقه عن احداث اي انجاز خلال عامين و نصف لا عسكريا و سياسيا".

‏وأردف "فشل مستمر في ادارة مناطق الجنوب المحرر و عجز تام عن احداث اي اختراق عسكري او سياسي لذلك هو من يتحمل مسؤوليته كونه على رأس منظومة فاسدة و عاجزة".

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