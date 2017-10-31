لقور: الرئيس هادي أصبح جزء من المشكلة في اليمن
الدكتور حسين بن لقور
الثلاثاء 31 أكتوبر 2017 02:25 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:
عدن (عدن الغد) خاص:
قال السياسي الجنوبي الدكتور حسين بن لقور أن الرئيس هادي لم يعد جزء من الحل في اليمن والجنوب بل أصبح جزء من المشكلة.
وكتب لقور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" "الرئيس هادي لم يعد جزءا من الحل للازمة في اليمن و الجنوب بل اصبح المشكلة"، مضيفا "عجز هو و فريقه عن احداث اي انجاز خلال عامين و نصف لا عسكريا و سياسيا".
وأردف "فشل مستمر في ادارة مناطق الجنوب المحرر و عجز تام عن احداث اي اختراق عسكري او سياسي لذلك هو من يتحمل مسؤوليته كونه على رأس منظومة فاسدة و عاجزة".
تعليقات القراء
285138
[1] تحيه لك دكتور حسين بن لقور
الثلاثاء 31 أكتوبر 2017
ابن الجنوبي العربي | عدن خاليه من الحجريه
عليه وعلى بن دغر تسليم اداره الجنوب للمجلس الانتقالي والا فان المشاكل سوف تتفاقم والشعب المسكين هو المتضرر تحيه لك دكتور حسين بن لقور
285138
[2] الزحف الى الى حكومة الفساد في معاشيق اليوم اليوم وليس غدا .
الثلاثاء 31 أكتوبر 2017
ابناء الجنوب | عدن
مذا تتوقعون من رئيس سلم الجمل بما حمل وتفرغ هو وولده جلجش للسلب والنهب وسلم لنائبه المجرم على محسن الاحمر ابو الارهاب والقاعده وداعش باليمن الذي عينه هو وزبانيته وحكومته الاصلاحيه وجيشه في مارب مركزه فقط على بترول وغاز الجنوب وميناء عدن والمكلا ومطار عدن والريان . واما رئيس حكومته فهو الفاسد المفسد ربيب عفاش وكلبه وجزمته المدعو بن دغر الذي لا هم له الا مصلحته وتنفيذ تعاليم سيده عفاش الذي اشتراه بالمال الحرام وليذهب الاخرون الى الجحيم . اما بقية اعضاء الحكومه فولاؤهم لاحزابهم من اصلاح ومؤتمر ولا شغله لهم الا محاصرة الجنوب وتدميره ارضا وشعبا .وقد افصح المخلافي وزير الخارجيه بان حكومته هي من تمنع البعثات الدبلوماسيه عن فتح سفرات لها في الجنوب . وبالتالي حكومته هي من تضع العراقيل امام استتباب الامن والخدمات من كهرباء ومجاري ومياه وصحه ومرتبات في الجنوب . الان المهمه تاتي على ابناء الجنوب ومجلسهم السياسي الذي انتخبوه هل هم قد المسئوليه في تحرير الجنوب وفرض حكومتهم الوطنيه وفرض سلطتهم بالقوه على الارض لانقاذ الجنوب ارضا وانسانا ويقوموا بالقبض على شراذم ولصوص حكومة معاشيق وايداعهم السجون تمهيدا لمحاكمتهم . واشعار دول التحالف العربي بان يتعاملوا مع حكومتهم والا فليذهبوا الى الجحيم هم وتحالفهم اذا كانوا ضالعين مع حكومة ما يسمى بالشرعيه لقتل الجنوب وشعبه جوعا وارهابا وخدماتيا وصحيا واقتصاديا وجوا وبرا وبحرا .وقد قال المثل من يقتلنا ومن يدعم القاتل فهو قاتل وعدو لنا . يا دول التحالف نحن شعب الجنوب العربي البطل من مكنكم من ان تجدوا موطئ قدم ومكن حكومه الهاربين هادي ولمامته الهاربين من ارض المعركه في الشمال من حزب الاصلاح وكلابه ليكون لهم وجود على ارض اليمن اهكذا تردون معروفنا لكم بالجحود والموت والدمار .لا والله فانتم واهمون ولا يهم الشاه سلخها بعد ذبحها ولترون منا ما يكسر اخشامكم ويمحقكم محقا والايام بيننا فان ضمئنا فلا نزل القطر وسنقف مع من يقف معنا حتى ولو كان الجن الازرق والله امر بان يقاتل الانسان عن ارضه وعرضه وماله وقوته وامنه وحياته وحريته ووجوده .
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