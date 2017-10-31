قال الإعلامي العدني أسامة عدنان ان مدينة عدن محاصرة فعليا بينما تتم محاصرة مدينة صنعاء إعلاميا فقط.

وقال "عدنان" معلقا على تطورات الأحداث الأخيرة في "عدن" وتدهور الأوضاع الحصار في الإعلام فقط لصنعاء .. أما الموت فكالعادة هو من نصيبك يا أم الأبطال يا عدن !!!

وتصاعدت حدة الأوضاع في عدن خلال الأيام القليلة الماضية وسط حالة من الانهيار على صعيد الخدمات وغيرها.

وداب التحالف العربي والحكومة الشرعية على الحديث أكثر من مرة عن حصاره للعاصمة اليمنية صنعاء واعلانه مدينة عدن نموذجا للمدن المحررة .

المزيد في أخبار وتقارير إعلامي عدني : صنعاء محاصرة إعلاميا وعدن محاصرة واقعا وحقيقة قال الإعلامي العدني أسامة عدنان ان مدينة عدن محاصرة فعليا بينما تتم محاصرة مدينة صنعاء إعلاميا فقط. وقال "عدنان" معلقا على تطورات الأحداث الأخيرة في "عدن" وتدهور أطباء بلا حدود تخفض استجابتها للكوليرا مع انخفاض عدد الإصابات تراجع عدد الحالات المسجلة أسبوعياً في مراكز علاج الكوليرا التابعة لأطباء بلا حدود في اليمن من 11,139 في الأسبوع الثالث من يونيو/حزيران وذلك في ذروة تفشي الوباء، إلى 567 بالصور.. مقذوف حوثي يستهدف مدارس ومنازل نجران السعودية أعلن الدفاع المدني السعودي، الإثنين، تعرض مدينة نجران السعودية لمقذوفات أطلقتها مليشا الحوثي الإنقلابية من الأراضي اليمنية على مدارس ومنازل سكنية بوسط