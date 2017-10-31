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إعلامي عدني : صنعاء محاصرة إعلاميا وعدن محاصرة واقعا وحقيقة

الثلاثاء 31 أكتوبر 2017 01:55 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:

قال الإعلامي العدني أسامة عدنان ان مدينة عدن محاصرة فعليا بينما تتم محاصرة مدينة صنعاء إعلاميا فقط.

وقال "عدنان" معلقا على تطورات الأحداث الأخيرة في "عدن" وتدهور الأوضاع الحصار في الإعلام فقط لصنعاء .. أما الموت فكالعادة هو من نصيبك يا أم الأبطال يا عدن !!!

وتصاعدت حدة الأوضاع في عدن خلال الأيام القليلة الماضية وسط حالة من الانهيار على صعيد الخدمات وغيرها.

وداب التحالف العربي والحكومة الشرعية على الحديث أكثر من مرة عن حصاره للعاصمة اليمنية صنعاء واعلانه مدينة عدن نموذجا للمدن المحررة .

 

 


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