أعلن الدفاع المدني السعودي، الإثنين، تعرض مدينة نجران السعودية لمقذوفات أطلقتها مليشا الحوثي الإنقلابية من الأراضي اليمنية على مدارس ومنازل سكنية بوسط المدينة دون وقوع أي إصابات.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني في السعودية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "سقوط مقذوفات عسكرية من داخل الأراضي اليمنية على مدارس ومنازل سكنية وسط مدينة نجران السعودية، ولا توجد إصابات الحمد لله".

وكانت نجران تعرضت لسقوط صاروخ أطلقته مليشيات الحوثي من داخل الأراضي اليمنية تجاه المملكة العربية السعودية، الجمعة الماضي، وسقط الصاروخ على مجمع سكني يسكنه عدد من العمال، ما أسفر عن وقوع حريق بالموقع تمت السيطرة عليه.

المزيد في أخبار وتقارير بالصور.. مقذوف حوثي يستهدف مدارس ومنازل نجران السعودية أعلن الدفاع المدني السعودي، الإثنين، تعرض مدينة نجران السعودية لمقذوفات أطلقتها مليشا الحوثي الإنقلابية من الأراضي اليمنية على مدارس ومنازل سكنية بوسط ناشط حضرمي يلتحق ببرنامج تدريبي دولي عن أسس حوكمة النفط والغاز ببيروت يشارك الناشط الحضرمي عبدالله عوض العوبثاني في دورة (الأسس الخاصة بحوكمة النفط والغاز) التدريبية المشتركة لمعهد إدارة الموارد الطبيعية، ومقره الرئيس في الولايات الناشط مختار الحنكاسي يتهم محافظ سقطرى بالتوجيه لاعتقاله اتهم رئيس مؤسسة أرخبيل سقطرى عضو مجلس كلية التربية في سقطرى الناشط الشيخ مختار محمد الحنكاسي المحافظ بن حمدون بالتوجيه باعتقاله دون أي مسوغ قانوني. وقال في رسالة