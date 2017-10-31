بالصور.. مقذوف حوثي يستهدف مدارس ومنازل نجران السعودية
الثلاثاء 31 أكتوبر 2017 11:12 صباحاً
( عدن الغد ) وكالات :
( عدن الغد ) وكالات :
أعلن الدفاع المدني السعودي، الإثنين، تعرض مدينة نجران السعودية لمقذوفات أطلقتها مليشا الحوثي الإنقلابية من الأراضي اليمنية على مدارس ومنازل سكنية بوسط المدينة دون وقوع أي إصابات.
وقالت المديرية العامة للدفاع المدني في السعودية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "سقوط مقذوفات عسكرية من داخل الأراضي اليمنية على مدارس ومنازل سكنية وسط مدينة نجران السعودية، ولا توجد إصابات الحمد لله".
وكانت نجران تعرضت لسقوط صاروخ أطلقته مليشيات الحوثي من داخل الأراضي اليمنية تجاه المملكة العربية السعودية، الجمعة الماضي، وسقط الصاروخ على مجمع سكني يسكنه عدد من العمال، ما أسفر عن وقوع حريق بالموقع تمت السيطرة عليه.
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