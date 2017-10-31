MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الثلاثاء 31 أكتوبر 2017 11:17 صباحاً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير بالصور.. مقذوف حوثي يستهدف مدارس ومنازل نجران السعودية
أخبار وتقارير

بالصور.. مقذوف حوثي يستهدف مدارس ومنازل نجران السعودية

الثلاثاء 31 أكتوبر 2017 11:12 صباحاً
( عدن الغد ) وكالات :

أعلن الدفاع المدني السعودي، الإثنين، تعرض مدينة نجران السعودية  لمقذوفات أطلقتها مليشا الحوثي الإنقلابية من الأراضي اليمنية على مدارس ومنازل سكنية بوسط المدينة دون وقوع أي إصابات. 

 

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني في السعودية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "سقوط مقذوفات عسكرية من داخل الأراضي اليمنية على مدارس ومنازل سكنية وسط مدينة نجران السعودية، ولا توجد إصابات الحمد لله".

وكانت نجران تعرضت لسقوط صاروخ أطلقته مليشيات الحوثي من داخل الأراضي اليمنية تجاه المملكة العربية السعودية، الجمعة الماضي، وسقط الصاروخ على مجمع سكني يسكنه عدد من العمال، ما أسفر عن وقوع حريق بالموقع تمت السيطرة عليه.

 

 


المزيد في أخبار وتقارير
بالصور.. مقذوف حوثي يستهدف مدارس ومنازل نجران السعودية
أعلن الدفاع المدني السعودي، الإثنين، تعرض مدينة نجران السعودية  لمقذوفات أطلقتها مليشا الحوثي الإنقلابية من الأراضي اليمنية على مدارس ومنازل سكنية بوسط
ناشط حضرمي يلتحق ببرنامج تدريبي دولي عن أسس حوكمة النفط والغاز ببيروت
يشارك الناشط الحضرمي عبدالله عوض العوبثاني في دورة (الأسس الخاصة بحوكمة النفط والغاز) التدريبية المشتركة لمعهد إدارة الموارد الطبيعية، ومقره الرئيس في الولايات
الناشط مختار الحنكاسي يتهم محافظ سقطرى بالتوجيه لاعتقاله 
اتهم رئيس مؤسسة أرخبيل سقطرى عضو مجلس كلية التربية في سقطرى الناشط الشيخ مختار محمد الحنكاسي المحافظ بن حمدون بالتوجيه باعتقاله دون أي مسوغ قانوني. وقال في رسالة




شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
شركات هائل سعيد انعم تغيث محطات كهرباء عدن
عاجل : نجاة قائد سلفي من حادث مروري غامض 
احتجاجات غاصبة بعدن بسبب انقطاعات الكهرباء
عاجل: اشتباكات مسلحة في مدينة التواهي بعدن
اعلامية عدنية تحكي حال الناس بعدن : تفقدونا لو معكم حاجة أوضاعنا صعبة
مقالات الرأي
مر على عدن هذا العام صيف قاسي جداً ، ومن الملاحظ هو ان كل صيف تزداد فيه معدل الانقطاعات عن سابقه ، وبمقياس فصول
منذ  بداية حرب " عاصفة الحزم " كان الجميع يعتقد ان الجميع سيكونوا شركاء بمستوى حرب لولا تدخل الاشقاء لحدث ما
  أخذت أزمة العمله الوطنيه بالتحول من طورها الأول الذي تجلى بصورة شحة في السيوله ، الى طورها الثاني الذي
عدن وأهلها البسطاء المثقفون المستضعفون (يعاقبون) في أبشع صور التعذيب والتنكيل والتعسف والإهانة والتركيع
يتساءل بعض الأعزاء عن السر في عدم حسم مسمى الجنوب في خطاب المجلس الانتقالي . وفي بيان 4/ مايو / 2017م ورد (.... في
هل يمكن لعدن كمثال لمدن أخرى في هذا الوطن الجريح ان تعيش وضعا افضل بعشرات المرات مما هي عليه بحلول 2020.؟ اقول
  أغتيل المشايخ الواحد تلو الآخر، وأُزهقت أرواحهم تباعاً، وسالت دماؤهم أنهاراً،تساقطوا كأوراق الخريف دون
شهد سوق الصرف اليوم مرحلة جديدة من التدهور فيما يتعلق بتراجع سعر صرف الريال اليمني في مبادلاته مع العملات
كل البشر تصيح وتنادي ولاتدري أين الصحيح وأين المفر ، المآسي كما هي ، كما كانت أيام حكم عفاش بل وأكثر  ،
ما تسمى جغرافيا بحسب البروتوكول "الجمهورية اليمنية" هي الآن ساحة لعب مكشوفة ومسرح عمليات اقليمية ومحلية
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
تهانينا للاستاذ الحامد
مبارك الدكتوراة بامتياز مع مرتبة الشرف للباحثة رواء عبدالله مجاهد من جامعة عدن
وفيات
الشيخ المفلحي يعزي في وفاة الحاج عبدالرحيم سعيد الثوير الشاعري
تريم تودع الشخصية التربوية البارزةعمر بن شملان إلى مثواه الأخير بمقبرة الصومعة بالسويري
جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017