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الناشط مختار الحنكاسي يتهم محافظ سقطرى بالتوجيه لاعتقاله 

الاثنين 30 أكتوبر 2017 10:00 مساءً
سقطرى ( عدن الغد ) خاص :


اتهم رئيس مؤسسة أرخبيل سقطرى عضو مجلس كلية التربية في سقطرى الناشط الشيخ مختار محمد الحنكاسي المحافظ بن حمدون بالتوجيه باعتقاله دون أي مسوغ قانوني.
وقال في رسالة بعث بها إلى (عدن الغد):إن محافظ سقطرى بن حمدون وجه الامن باعتقالي دون مسوغ قانوني، فقد جاءني عدد من أفراد الأمن مساء الأحد إلى بيتي بقصد اعتقالي لكنني رفضت الذهاب معهم لأنه ليس لديهم توجيهات مكتوبة للاستناد عليها احتكاما للقانون.
وحمل الشيخ الحنكاسي المحافظ بن حمدون شخصيا مسئولية أي مكروه يصيبه أو يصيب أفراد عائلته، معتبرا هذا بلاغ رسمي للنائب العام والجهات القضائية المختصة.
وأوضح في رسالته يقول: واهم من يظن أنه بالعقلية الأمنية يستطيع تكميم أفواه الناس أو الجام أصحاب الرأي.
وعبر الشيخ مختار الحنكاسي عن شكره وتقديره لكل من تضامن واتصل وتواصل معه من قادة عسكريين ومدنيين ومشائخ قبائل وناشطين حقوقيين واجتماعيين الذين شجب جميعهم هذا التصرف.
من: فضل حبيشي


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الناشط مختار الحنكاسي يتهم محافظ سقطرى بالتوجيه لاعتقاله 
اتهم رئيس مؤسسة أرخبيل سقطرى عضو مجلس كلية التربية في سقطرى الناشط الشيخ مختار محمد الحنكاسي المحافظ بن حمدون بالتوجيه باعتقاله دون أي مسوغ قانوني. وقال في رسالة
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