تجول رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي برفقة عدد من اعضاء المجلس مساء يوم الاثنين بعدد من شوارع المكلا والتقى مواطنين فيها .

وطاف الرجل على طول خور المكلا وتحدث لعدد من الاهالي .

ووسط احد اقدم الاحياء بالمكلا تناول الزبيدي وعدد من قيادات المجلس الشاي باحد المقاهي الشعبية وتبادلوا الحديث مع مواطنين.

المزيد في أخبار وتقارير وفد أممي يصل عدن للاطّلاع على وضع حقوق الانسان في اليمن وصل اليوم إلى عدن ، وفد اممي رفيع المستوى للاطّلاع على وضع حقوق الانسان في اليمن وبحث اليه وكيفية تنفيد قرارات مجلس حقوق الانسان الخاصة باليمن. ويظم الوفد مدير الزبيدي وقيادات المجلس الانتقالي يتجولون بالمكلا ويلتقون مواطنيها تجول رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي برفقة عدد من اعضاء المجلس مساء يوم الاثنين بعدد من شوارع المكلا والتقى مواطنين فيها . وطاف الرجل على طول خور السيد يلتقي شخصيات اجتماعية ومسئولين بالمحفد ويحثهم على ضرورة التعاون لضبط الامن التقى قائد قوات الحزام الامني بمحافظة ابين عبداللطيف السيد عصر يوم الاثنين بشخصيات اجتماعية ومسئولون ووجهاء من مديرية المحفد بمحافظة ابين. وكرس اللقاء لمناقشة

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