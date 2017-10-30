الزبيدي وقيادات المجلس الانتقالي يتجولون بالمكلا ويلتقون مواطنيها
الزبيدي وقيادات المجلس الانتقالي وسط المكلا مساء الاثنين
الاثنين 30 أكتوبر 2017 06:54 مساءً
المكلا ((عدن الغد) خاص:
المكلا ((عدن الغد) خاص:
تجول رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي برفقة عدد من اعضاء المجلس مساء يوم الاثنين بعدد من شوارع المكلا والتقى مواطنين فيها .
وطاف الرجل على طول خور المكلا وتحدث لعدد من الاهالي .
ووسط احد اقدم الاحياء بالمكلا تناول الزبيدي وعدد من قيادات المجلس الشاي باحد المقاهي الشعبية وتبادلوا الحديث مع مواطنين.
تعليقات القراء
285002
[1] ه
الاثنين 30 أكتوبر 2017
المسعودي | عدن
عيدروس اعد مبناء المحافظه ومنزل المحافظ والمليارات التي سرقتها عندما كنت محافظ عدن بعدين لف بين الشعب يا اكبر مناطقي عنصري عرفه الجنوب خمسون الف رقم عسكري ووظيفه مدنيه سحبتها من حساب شباب عدن وحولتها للضليعه حتى الدين في الابتدائيه وظفتهم ولا تحلم ابدا انك ستكون رئيس للجنوب انت او اي ضالعي عدا الشنفره
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