ناقش نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية عبدالعزيز جباري اليوم مع السفير الأمريكي لدى اليمن ماثيو تويلر مستجدات الأوضاع في اليمن وخاصة بمحافظة تعز التي تشهدا وضعا إنسانيا مأساويا بسبب الحرب التي تشنها ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية على المحافظة.



وتطرق اللقاء الى أهمية وضع حد لمعاناة أبناء تعز واليمن بشكل عام والذي لن يتحقق الا بممارسة المجتمع الدولي مزيدا من الضغوط على الميليشيا الانقلابية واجبارها على الجنوح للسلم وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة وخاصة القرار 2216.



وأكد جباري حرص الحكومة الشرعية على تحقيق السلام العادل وانهاء حالة الحرب وإعادة بناء اليمن وفق ما اتفق عليه الجميع في مؤتمر الحوار الوطني والذي كان الحوثيين وصالح مشاركين فيه.



من جانبه اكد السفير الأمريكي حرص بلاده على انهاء الحرب في اليمن بكافة السبل واستمرار دعم الحكومة الشرعية على كافة الأصعدة.

المزيد في أخبار وتقارير السيد يلتقي شخصيات اجتماعية ومسئولين بالمحفد ويحثهم على ضرورة التعاون لضبط الامن التقى قائد قوات الحزام الامني بمحافظة ابين عبداللطيف السيد عصر يوم الاثنين بشخصيات اجتماعية ومسئولون ووجهاء من مديرية المحفد بمحافظة ابين. وكرس اللقاء لمناقشة جباري يلتقي السفير الامريكي لدى اليمن ناقش نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية عبدالعزيز جباري اليوم مع السفير الأمريكي لدى اليمن ماثيو تويلر مستجدات الأوضاع في اليمن وخاصة بمحافظة تعز التي تشهدا لجنة الانقاذ بزنجبار وضواحيها تعقد اجتماعها الدوري وتستعرض اعمالها عقد صباح الاثنين بمبنى عقارات الدولة بالعاصمة زنجبار الإجتماع الدوري للجنة انقاذ زنجبار وضواحيها برئاسة الاستاذ / محمد عوض سعيد ( القنبلة) وبحضور اعضاء اللجنة