لحظات قاسية تستدعي العلاج السريع للأستاذ فوزي حمود

فوزي حمود أحمد سعيد تربوي ومهني قدير له بصمات واسهامات بارزة ومتميزة في مهنة التدريس والقاء المحاظرات التوعوية التي تنمي مهارات المعلمين والتربويين الاداريين.

حاصل على شهادة خبرة من المعهد العالي للمعلمين بتدريس مادة أصول التربية من العام 1991 م حتى عام 1996 م لطلاب المعهد.

حاصل على شهادة خبرة لالقاء محاضرات في علم النفس التربوي والمهني من المعهد الوطني للمديرين م/ دار سعد من العام الدراسي 2003 م حتى يومنا هذا.

حاصل على شهادة حضور ومشاركة لدورة الباحث الاجتماعين المدرسية عدن (دورة مكثفة) 72 يوما بتمويل اليونسكو/كلية الآداب.

حضر وشارك في العديد من الدورات القصيرة وحصل على العديد من الشهادات التقديرية.

هذا التربوي يعيش اليوم حالة صعبة ومزرية بسبب ما حدث له في حادث مروري أدى إلى إصابته في العمود الفقري حتى أصبح في الوقت الحالي يمشي على عكازين وبصورة بطيئة الامر الذي يحتاج الى ضرورة سفره وعلاجه في الخارج لكن ظروفه المادية وراتبه الشهري موزع بين شراء الأدوية ومتطلبات الحياة ولا تسمح له السفر إلى الخارج لاجراء عملية ترتيب وتنظيم فقرات العمود الفقري.

ولعل ما نريده في هذا السياق هو لفتة كريمة من وزير التربية الاخ د عبد الله الأملس، وكذلك أهل الخير في مساعدة هذا الرجل الذي ما زال يقدم العطاء ويبذل جهدا كبيرا رغم ظروفه الصحية وهو أقل تقدير يمكن أن يقدم له عرفانا بدوره الكبير الذي بذله في المجال التربوي والمهني.

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