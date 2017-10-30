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أخبار وتقارير

تفاصيل كمين مسلح استهدف طقم تابع لقوات الحزام الامني بلودر

الاثنين 30 أكتوبر 2017 04:15 مساءً
لودر ((عدن الغد)) خاص:

استهدف مسلحون مجهولون طقما عسكريا تابع لقوات الحزام الامني بمديرية لودر بمحافظة ابين ظهر يوم الاثنين وهو ماخلف جرحى من الجنود اصابتهم خطيرة .

وقال مصدر امني لصحيفة "عدن الغد" ان الطقم كان في طريقه من مودية الى مدينة العين حينما تعرض لتفجير بعبوة ناسفة زرعت على جانب الطريق بالقرب من منطقة عكد.

وهاجم مسلحون لاحقا الطقم العسكري واطلقوا النار على الجنود.

وخلف اطلاق النار  اصابة 2 من الجنود اصابتهم خطرة للغاية فيما اصيب جندي ثالث اصابة متوسطة.

وقال مصدر طبي بمستشفى لودر لصحيفة "عدن الغد" ان الجنود وهم ابراهيم حسن ابراهيم الصالحي واحمد صالح مشرف العرولي اصيبوا بجراح بالغة نقلوا على اثرها الى مدينة عدن لتلقي العلاج فيما اصيب الجندي عبدالله محمد عبدالله طعموس باصة متوسط ويتلقى العلاج بمستشفى مودية.


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تفاصيل كمين مسلح استهدف طقم تابع لقوات الحزام الامني بلودر
استهدف مسلحون مجهولون طقما عسكريا تابع لقوات الحزام الامني بمديرية لودر بمحافظة ابين ظهر يوم الاثنين وهو ماخلف جرحى من الجنود اصابتهم خطيرة . وقال مصدر امني لصحيفة
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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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